TIVOLI – Blitz antidroga, gli arrestati sfilano davanti al giudice

Sono iniziati oggi, mercoledì 9 marzo, gli interrogatori di garanzia per le 22 persone arrestate ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Tivoli per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

Stamane i primi a comparire in videoconferenza davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli Sabina Lencioni sono stati i quattro detenuti in carcere: Emiliano S., 50enne romano de La Rustica domiciliato a Grottaferrata, Cristian C., 42enne di Tivoli, Mimmo P., 47enne di Castel Madama e Antonio D., 46enne anche lui di Castel Madama.

Tutti si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere.

Nei prossimi giorni a rispondere alle domande del Gip Lencioni saranno i sette arrestati e detenuti ai domiciliari: si tratta di Dennis R., 45enne di Castel Madama, Raniero R., 43enne anche lui di Castel Madama, come Mirko S., 35 anni, di Mario P., 75 anni di Tivoli, Gianluca T., 49 anni, e Ugo D. S., 50, entrambi di Vicovaro, e il 35enne romano David G..

Agli undici arrestati non viene contestata l’associazione a delinquere. Si tratterebbe di “cani sciolti” che hanno trafficato droga in concorso, in particolare hashish e cocaina, tra la fine del 2019 e per tutto il 2020, monitorati per mesi attraverso attività tecniche, videocamere e pedinamenti.

Nei prossimi giorni davanti al Giudice per le indagini preliminari dovranno comparire inoltre altre 11 persone – 4 donne e 7 uomini – nei confronti delle quali sono state emesse le misure degli obblighi di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel fascicolo d’indagine iniziale della Procura di Tivoli gli indagati concorso in spaccio di droga erano complessivamente 24, oltre agli arrestati figuravano: una 67enne romana, una 43enne di Castel Madama, una 37enne di Vicovaro, una 47enne di Villanova, una coppia di Villanova, lui 50 e lei 49 anni, oltre a un 50enne e un 42enne di Castel Madama, un 40enne di Vicovaro, un 40enne di Tivoli, un 31enne di Guidonia Centro, un 43enne di Villalba, un 42enne di Borgonovo, frazione di Tivoli.

Durante le perquisizioni effettuate ieri mattina dai carabinieri un dodicesimo uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un’altra decina segnalata alla Prefettura per possesso di modica quantità.