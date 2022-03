GUIDONIA – Vandali a scuola, strappata la bandiera della pace

Hanno scavalcato il muro di cinta della scuola con l’unico scopo di danneggiare un omaggio alla popolazione ucraina vittima della guerra.

E’ accaduto nel cortile della “Don Lorenzo Milani” di via Marco Aurelio a Guidonia Centro, dove stamane – mercoledì 9 marzo – alle 7,30 il personale ha scoperto l’irruzione di ignoti vandali.

A segnalare il fatto a Tiburno.Tv è Catia Maialetti, referente del Comitato genitori nonché membro del consiglio di istituto diretto dalla Preside Giuseppina Guarnuto.

“Ieri mattina alle 8,30 – spiega la mamma – noi del Comitato genitori avevamo allestito un simbolo che richiamava la bandiera della pace con dei nastri. Questa mattina abbiamo trovato i nastri staccati riposti dove meglio credevano”.

Pare che i vandali siano penetrati nel cortile dopo le 18,30, orario in cui docenti e collaboratori hanno chiuso la scuola.

“Siamo dispiaciuti dell’accaduto – prosegue Catia Maialetti – vorremmo che la notizia fosse divulgata per sensibilizzare tutti e perché l’oltraggio è stato doppio, sia contro il simbolo della pace che contro la scuola”.

Una scuola solidale con l’Ucraina che da giorni si è mobilitata per la popolazione vittima della guerra con una raccolta di beni di prima necessità che verranno consegnati alla Protezione civile Nvg di Guidonia.