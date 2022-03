Si è tenuto ieri, venerdì 11 marzo, presso il Comune di Nerola il giuramento di 12 Guardie del Corpo Ambientale Nazionale della Sezione di Monteleone Sabino.

La cerimonia si è svolta davanti all’assessore comunale Domenico Lelli che ha conferito a ciascun volontario il decreto da Guardia Ambientale.

Hanno partecipato il Comandante dei carabinieri della stazione di Nerola Salvatore Papa e il Comandante della Polizia Locale Marco Pellegrini.

Inizia ufficialmente la collaborazione con la Sezione coordinata dal Comandante Giovanni Paris per far rispettare le normative in materia ambientale e rurale a Nerola. L’amministrazione comunale ha approvato una convenzione di sei mesi e stabilito il riconoscimento di un importo mensile pari a 400 euro.