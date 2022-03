GUIDONIA – Impianti sportivi, gestione gratis in cambio dei lavori

Gestione gratuita degli impianti sportivi comunali in cambio di lavori di rigenerazione, riqualificazione e/o ammodernamento.

E’ un’idea dell’amministrazione 5 Stelle-Pd di Guidonia Montecelio che giovedì 10 marzo, con una delibera di giunta, ha dato mandato agli uffici di indire un bando per la concessione dello Stadio comunale in via Po a Guidonia, dell’impianto di via San Luigi Gonzaga, sempre a Guidonia, e della palestra comunale di piazza Martiri delle Foibe a Villalba.

La durata massima della gestione gratuita dello Stadio comunale sarà di 20 anni, di 5 anni quella dell’impianto di via San Luigi Gonzaga con annesso campo per il gioco del tennis e del calcio a 5, con esclusione dell’immobile che insiste sull’area ex Buzzi Unicem in uso ad una Associazione di volontariato con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio.

Sarà sempre ventennale la concessione della palestra di Villalba, tuttora pignorata dall’Agenzia delle Entrate per un debito di 625 mila euro che l’amministrazione intende pagare dopo aver approvato un piano di rateizzazione.

I privati interessati alla gestione gratuita dovranno presentare progetti sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta:

1) riqualificazione e/o ammodernamento del manto dei campi di gioco principali e secondari (calcio, tennis etc.) interni agli impianti;

2) rigenerazione delle recinzioni dei campi di gioco e delle superfici perimetrali in muratura degli impianti;

3) rigenerazione e riqualificazione delle tribune, degli spalti, degli spogliatoi e dei locali di servizio, ove presenti;

4) ammodernamento e adeguamento ai più aggiornati protocolli di sicurezza igienico-sanitaria, attuativi delle Linee guida del Dipartimento per lo Sport, degli spazi riservati ai servizi di supporto (es. spogliatoi, locali tecnici, uffici ecc.) e per il pubblico (es. tribune, servizi igienici, segnaletica, separazione flussi in ingresso e in uscita), ove presenti;

5) adeguamento generale degli impianti rigenerati, riqualificati e/o ammodernati alle normative in tema di impiantistica e sicurezza, al fine di ottenere le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente;

6) rigenerazione ed efficientamento degli impianti tecnici dal punto di vista del risparmio di CO2 e della produzione di energia (es. illuminazione con fari a LED, produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambienti, drenaggio e recupero dell’acqua piovana);

7) realizzazione di tutti i lavori da parte di imprese qualificate che hanno ottenuto certificazione di qualità;

8) prevedere, ai fini della successiva assegnazione in concessione, specifici criteri premianti per le proposte che riservino l’applicazione di tariffe agevolate e/o esenzioni riferite a disabilità, fasce di età e fasce di reddito degli utenti;

9) riserva di utilizzo gratuito dell’impianto, per almeno 10 giorni l’anno, per lo svolgimento di manifestazioni, anche non sportive, organizzate dal Comune di Guidonia Montecelio o da esso patrocinate.