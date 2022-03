GUIDONIA – Elezioni, la Lista “Movimento Giovani” si presenta

Dalla Lista “Movimento Giovani” di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“In occasione della presentazione della federazione di liste civiche ‘Uniti in Comune’ che si è svolta l’8 marzo al Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia, a sostegno del candidato sindaco Claudio Zarro, è iniziata ufficialmente la prima campagna elettorale del Movimento Giovani.

Federico Luciano, capolista e vice presidente del Movimento, ha presentato il gruppo della lista “Movimento Giovani Guidonia Montecelio” rivolgendo un preciso appello ai ragazzi e alle ragazze del comune di Guidonia Montecelio: “La nostra lista sarà anagraficamente la più giovane dal considerato che avremo un’età media al di sotto dei 25 anni. Questo deve essere un segnale importante per tutti i ragazzi e ragazze del nostro comune. Superiamo insieme l’indifferentismo politico che è a tutti gli effetti una malattia della nostra società”.

I punti del programma toccano diverse tematiche molto importanti per la valorizzazione del territorio e delle giovani generazioni:

– Avvicinamento dei cittadini alla vita comunale

– Maggiore attenzione al tema ambientale – Digitalizzazione per le Piccole Medie Imprese (PMI) locali

– Spazi di coworking e aree studio per lavoratori e studenti universitari

– Concessione di una delega specifica alle politiche giovanili

“Cerchiamo di focalizzarci anche sulle opinioni discordanti – dice Federica Lecci, anch’essa del Movimento Giovani e candidata nell’omonima lista – per trovare nuove idee e generare insieme cambiamento sociale. Vogliamo metterci in gioco anche noi per migliorare la nostra città”.

Nel programma anche la volontà e l’impegno già attuale di riportare alla luce il gemellaggio di Guidonia Montecelio con la città americana di Cape Canaveral: “Grazie alla mia presenza del in Florida – annuncia Giovanni Corrado, presidente nazionale del Movimento Giovani, collegato in diretta – siamo riusciti ad avviare un dialogo sincero e di stima reciproca con l’amministrazione comunale oltreoceano”.

La lista “Movimento Giovani” sta infatti lavorando ad un insieme di iniziative che saranno coordinate con l’amministrazione americana e avranno l’obiettivo di rendere ancora più forte il gemellaggio tra le due cittadine.

Per chiudere il suo intervento, Federico Luciano, ha citato Piero Calamandrei e il suo celeberrimo discorso sui due emigranti durante una tempesta, volendo sottolineare il tema dell’indifferentismo politico che tocca molti giovani.

“Quello che descrive Calamandrei – afferma Luciano – è infatti un esempio tanto esagerato quanto attuale e concreto: spesso i giovani, ma non solo, sono distanti dalla politica e la disprezzano senza capire quanto in realtà tocchi la loro vita e questa consapevolezza è uno tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere”.