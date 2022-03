SERIE D – Il Real Monterotondo Scalo convince ma perde di misura contro l’Arzachena 

Seconda sconfitta consecutiva per il Real Monterotondo Scalo , che esce senza punti dal match interno dell’Ottavio Pierangeli contro l’Arzachena. La compagine sarda, allenata da mister Nappi riesce a fare bottino pieno, grazie alla rete di Loi giunta nel pieno della prima frazione di gioco e ad una prestazio ne superlativa dell’estremo difensore Ruzittu, protagonista di numerosi interventi che hanno permesso all’Arzachena di mantenere la porta inviolata e di portare a casa l’intera posta in palio.

Tanto rammarico in casa Real Monterotondo Scalo: gli eretini riescono a giocarsela contro quella che, ad oggi, è la quarta forza del girone ed anzi per gran parte della partita si mostrano anche superiori sul piano del gioco, ma la fortuna proprio non ha voluto assistere i rossoblu. I padroni di casa sfiorano il gol già alle prime battute di gioco, quando l’incornata di Pasqui sugli sviluppi di un calcio d’angolo termina di poco a lato. Il Real replica nella parte centrale di frazioni con Svidercoschi ma il risultato non cambia: l’inzuccata del classe ‘99 termina ancora una volta fuori dallo specchio. Alla prima vera occasione sono gli ospiti a portarsi in vantaggio: un rimpallo favorisce Loi che si presenta tutto solo in area, dribbla anche Proietti Gaffi e deposita nella porta ormai sguarnita. È il gol che deciderà la gara.