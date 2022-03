Mostra il seno e palpeggia un 21enne in strada, era una trans

Ha abbordato un ragazzo con la scusa di avere delle informazioni, ma poi gli ha mostrato il seno palpandogli le parti intime. E’ stato chiuso il caso accaduto giovedì 10 marzo, a Pisciotta, in provincia di Salerno, dove un 21enne aveva denunciato di essere stato molestato in strada da una donna di età apparente tra i 45 ed i 50 anni a bordo di una Lancia Ypsilon grigia.

Oggi i carabinieri hanno denunciato la presunta molestatrice: secondo quanto riporta il quotidiano “Il Mattino”, si tratta di una persona transgender residente nella provincia di Napoli che frequenta abitualmente la zona del basso Cilento.

Stando alla denuncia del 21enne, il fatto era accaduto nel pomeriggio quando la trans lo aveva avvicinato con la scusa di chiedergli delle informazioni. Ma la conversazione avrebbe preso una piega diversa, per cui il giovane era sceso dall’auto e a quel punto sarebbero iniziate le molestie. La trans prima avrebbe sollevato la felpa, mostrandogli il seno, poi le si sarebbe lanciata addosso, toccandogli le parti intime. A quel punto il giovane era risalito in auto presentandosi in caserma per denunciare il fatto fornendo una descrizione della donna e la targa della Lancia.

Il 21enne aveva spiegato ai carabinieri di temere che quanto capitato a lui potesse accadere ad altri in presenza di bambini.