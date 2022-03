Disturbi del comportamento alimentare, è la giornata del fiocchetto lilla

Oggi è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Per l’occasione il Colosseo si illuminerà di lilla, aderendo all’iniziativa lanciata dall’Associazione Never Give Up: un segnale per aumentare la consapevolezza riguardo a un problema molto diffuso tra bambini e ragazzi, che durante la pandemia è cresciuto in misura preoccupante.

In mattinata intanto nel Museo dell’Istituto superiore di sanità si è svolto un seminario sul tema durante il quale sono state annunciate le ultime stime sul fenomeno dei disturbi alimentari e l’aggiornamento della mappa dei servizi sul territorio. Nel Lazio si occupano del disturbo 1.099 professionisti, 7 strutture pubbliche che assistono più di 9.000 persone, di cui 3.000 in carico da più di 5 anni.

Per l’occasione è stato presentato il libro di Fiorenza Sarzanini “Affamati d’amore”.

La cronista, vicedirettore del Corriere della sera, è la stessa Sarzanini, che tra le nove storie racconta anche la sua per spiegare che può succedere a tutti, nessuno escluso di fare della propria fame un’ossessione. A 23 anni, infatti, ha rivelato di aver sofferto di anoressia. “E’ una malattia seria che va curata come le altre malattie. Nelle storie che ho raccontato, ho riscontrato lo stesso elemento che è stato anche il mio, l’ossessione, il chiodo – come l’ho definito – che si ha sempre nella testa e riguarda il cibo. Una ossessione che ti sconvolge e che sconvolge la vita delle famiglie”.

All’incontro sono intervenuti fra gli altri il presidente Iss Silvio Brusaferro; il giornalista Mario Calabresi e Massimo Ammaniti, docente di psicopatologia dello sviluppo, Università La Sapienza, Roma.