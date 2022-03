Monterotondo – No alla mafia, i bambini della Buozzi chiedono una via in ricordo di Piersanti Mattarella

Bambini in piazza per ricordare le vittime della mafia. E’ stata una giornata speciale quella di oggi per gli alunni della scuola primaria Bruno Buozzi. Con cartelli e slogan gli alunni si sono incontrati nel giardino del Cigno, sotto al Palazzo comunale, per dire “no” a tutte le violenze.

E’ così che i bambini e le loro insegnanti hanno celebrato la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco Riccardo Varone e l’assessore alle Politiche Educative Matteo Garofoli. “Ho avuto modo di apprezzare i loro lavori, i piccoli ma essenziali gesti che quotidianamente compiono per affermare la loro netta condanna alla mafia“, ha detto il sindaco.

Nel corso dell’iniziativa i bambini hanno consegnato al sindaco una lettera con la quale hanno chiesto di presentare una mozione in Consiglio Comunale per l’intitolazione di una via, una piazza o un luogo della città a Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, vittima della mano assassina della mafia.

“Ho preso l’impegno di portare avanti la loro proposta”, è stata la risposta del sindaco.

Sono passati 42 anni da quando Piersanti Mattarella allora presidente della Regione Sicilia, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica, fu ucciso a Palermo da un sicario con una serie di colpi di pistola.

Era il 6 gennaio 1980 e Piersanti Mattarella stava prendendo l’auto in garage per andare a messa. Per l’omicidio verranno condannati i boss mafiosi Salvatore Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nené Geraci.