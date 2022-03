MENTANA – Centro Anziani, Maria D’Antoni confermata presidente

Rinnovate le cariche direttive al Centro Anziani di Castelchiodato, frazione del Comune di Mentana.

Sabato 12 e domenica 13 marzo l’Assemblea dei Soci del Circolo per la Terza Età, oggi Associazione di Promozione Sociale, ha eletto i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Nella carica di Presidente è stata confermata con il 90 per cento di preferenze il leader uscente, Maria D’Antoni.

Sono stati altresì eletti Isangela Lombardo come Vicepresidente, Gina Papili come Tesoriere e Vincenzo Di Giulio come Segretario. Membri Consiglieri sono Rita Bernardini, Antonella Frezza, Mario Marini ed Ettore Vittori.