GUIDONIA – “Corro da te”, Pierfrancesco Favino incanta al “The Space” – VIDEO

È l’attore italiano del momento, quello capace di entrare nei cuori di nonni e nipoti.

È Pierfrancesco Favino, nell’immaginario collettivo giovanile il “Libanese”, il boss di “Romanzo Criminale”, o “Filippo Malgradi”, il politico corrotto di “Suburra”.

Oggi, giovedì 24 marzo, l’attore insieme al regista Riccardo Milani è arrivato al multisala “The Space” di Guidonia per incontrare i 1800 studenti dell’Istituto superiore di viale Roma diretto dal preside Eusebio Ciccotti al termine della proiezione di “Corro da Te”, film romantico girato insieme a Miriam Leone che sta facendo il pieno di pubblico nelle sale cinematografiche italiane.

Pierfrancesco Favino è entrato in ciascuna delle 8 sale del “The Space” per parlare ai ragazzi del film e della bellezza dei rapporti umani.

“È importante stare insieme – ha detto l’attore – io in voi ci credo e tanto: parlatevi, scambiate tra di voi e insegnate voi a noi come si fanno le cose”.

