CALCIO – Tivoli, sollevato il mister: squadra affidata a Carlo Susini

Viene sollevato dall’incarico mister Carlo Pascucci, nonostante il matematico primo posto del girone raggiunto con quattro giornate d’anticipo proprio al termine dell’ultima partita disputata contro la Pro Calcio Tor Sapienza.

Una sconfitta che sembrava ininfluente ai fini del campionato della Tivoli Calcio 1919, resasi protagonista di una cavalcata trionfale che l’ha portata al primo posto fin dalle prime giornate senza lasciare scampo agli avversari, ma che invece costa la panchina a mister Pascucci. Sotto la guida dell’ex Rieti inoltre, è arrivata anche una finale di Coppa Italia, con il trofeo che però è andato in mano al Civitavecchia.

La panchina è stata affidata a Carlo Susini, che può vantare un curriculum di tutto rispetto, avendo avuto esperienze in società importanti come Salernitana, Pescina, L’Aquila, Ternana, Rieti, Viterbese e Lanciano. L’ultima avventura da allenatore però risale addirittura alla stagione 2004/05, anno in cui Susini fu esonerato al termine della 16esima giornata dalla Viterbese Castrense (squadra appena risorta da un fallimento, militante in C2, che riuscirà a salvarsi solo dopo aver vinto i play-out).

L’ultima esperienza nel mondo del calcio di Susini è quella di Direttore Generale della Salernitana, con la quale ha affrontato il doppio salto dalla Serie D (con il nome di Salerno Calcio) fino alla C1, ruolo che poi ha lasciato nel 2014.

IL MALCONTENTO DEI TIFOSI STOPPATI

I tifosi hanno mostrato più di qualche malcontento, anche tramite social. Tanto che la società ha deciso, dopo qualche minuto che i post con i comunicati erano stati caricati sulle rispettive pagine, ha deciso di limitare i commenti. Da segnalare però anche una frangia di tifosi contenta per questo cambiamento: secondo alcuni infatti, il gioco espresso dalla squadra non risaltava le enormi qualità presenti all’interno della rosa.

Un sentimento però sembra essere comune a tutti: il timore di non riuscire ad agguantare la promozione in Serie D a due passi dal traguardo, come è successo nelle ultime due stagioni.

Nella prima intervista rilasciata, mister Carlo Susini ha affermato che per il materiale umano a disposizione questa rosa potrebbe “lottare bene anche in Serie D”. Sarà il campo a parlare, oggi intanto l’incontro con il Falaschelavinio. (di Luca Pellegrini)