GUIDONIA – Elezioni, l’ex grillina passa con Fratelli d’Italia

Dal Presidente del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio Loredana Terzulli riceviamo e pubblichiamo:

“Già da tempo lo pensavo, oggi è impossibile andare oltre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata intitolazione di uno spazio pubblico a Maria Bergamas, conosciuta come la mamma del Milite Ignoto, pazzesca, assurda e gravissima.

Parliamo di una donna onorata anche dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: la prima negazione dell’intitolazione, e il successivo ripensamento, non fanno altro che confermare l’ipocrita deriva che ormai caratterizza la maggioranza”.

“In un contesto normale il sindaco avrebbe dovuto ritirare le deleghe o invitare alle dimissioni l’assessore alla Cultura e il presidente della Commissione: entrambi si sono assunti la responsabilità di ingiuriare Maria Bergamas, imputandole presunte responsabilità di sostegno al regime fascista”.

“Non è più soltanto una questione politica, ma anche e soprattutto culturale e valoriale. Intendo dunque per questo annunciare la mia adesione e il mio ingresso in Fratelli d’Italia: ringrazio di cuore per aver accettato la mia richiesta il presidente provinciale Marco Silvestroni e il coordinatore cittadino Mario Pozzi.

Sarò al fianco di Adalberto Bertucci, in un partito che mette al centro delle sue idee la difesa della nostra patria e quella delle storie delle donne e degli uomini che hanno dato lustro all’Italia. Tra queste senza dubbio c’è la Bergamas. Ma questa amministrazione forse non lo sa”.