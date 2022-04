GUIDONIA – “Ascolta! Dai!”, la storia del rap su “Radio Kaos Italy”

La prima puntata andrà in onda sabato 16 aprile dalle 13 alle 14. E sarà così per altri tre sabato sempre alla stessa ora, sempre su “Radio Kaos Italy”.

Si chiama “Ascolta! Dai!”, è un programma musicale in 4 puntate scritto e condotto dal 23enne Simone Cavina, rapper emergente in arte “Monkey MCMXXIX” con all’attivo già qualche album, insieme a Daniele Ribuoli, attore e comico torinese di Alessandria. Tema centrale del programma sarà la musica rap e hip hop e le loro influenze sociali e culturali.

Nella prima puntata di sabato prossimo si parlerà del maestro Franco Battiato scomparso a maggio 2021, considerato da Cavina e Ribuoli non soltanto avanguardista del rock e della musica elettronica, ma uno dei grandi precursori del rap per l’uso di sintetizzatori e voci sovrapposte.

“Obiettivo del programma è portare alle nuove generazioni la musica italiana del passato – spiega Cavina, all’esordio come conduttore radio – per ogni puntata si tratteranno temi, modo di scrittura, comportamenti dell’artista coi media e con i fan del passato, modo di vendita.

L’avvento della Trap ha fatto perdere l’attenzione del modo in cui ascoltare un brano, nel capirlo. Portando in questa ondata non solo negatività ma anche positività, con la nascita di nuovi temi. In ogni puntata parleremo del cambiamento musicale all’interno del tema trattato, intervistando l’ospite, interagendo con la creazione del beat e aiutando l’ospite stesso a scegliere determinati suoni.

Un grazie a Radio Kaos Italy e al produttore Valerio Del Pelo per la fiducia alla Peroncino Gang”.