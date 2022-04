GUIDONIA – Concorso interno per la promozione, il Tar blocca tutto

E’ il concorso più chiacchierato dell’anno per l’amministrazione comunale del sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, quello in cui un candidato viene prima nominato responsabile del procedimento per la nomina della Commissione e poi si ritrova al primo posto in graduatoria.

Una graduatoria da analizzare con la lente di ingrandimento secondo il Tar del Lazio che oggi, giovedì 14 aprile, ne ha sospeso l’efficacia.

Così con l’ordinanza numero 4564 i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Raffaella Ghidoni, dipendente del Comune di Guidonia Montecelio, seconda classificata con 44 punti nella selezione interna per la promozione da impiegato a funzionario.

La dipendente aveva richiesto l’annullamento previa sospensiva della determina numero 194 firmata il 27 dicembre 2021 dal Dirigente al Personale Nicolò Roccolino: con l’atto era stata approvata la graduatoria finale e assunto a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di funzionario Enzo Magnarella risultato primo con 53 punti.

L’ordinanza di oggi vanifica la graduatoria firmata da Roccolino perché dai verbali non si evincono le modalità con le quali la Commissione ha attribuito i punteggi dei titoli ai singoli concorrenti.

Il Tar ha richiesto al Comune le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità di ciascun membro della commissione di concorso, nonché la prova dell’avvenuta comunicazione agli interessati – prima dell’effettuazione delle prove orali – degli esiti valutazione dei titoli.

L’udienza di discussione del merito e la sentenza sono state fissate per il 20 giugno prossimo, in pieno ballottaggio elettorale.

Nel frattempo il vincitore Enzo Magnarella torna nel ruolo di impiegato.