GUIDONIA – Alessandro Orsi, morto in casa il fratello dell’ex portiere della Lazio

E’ stato ritrovato senza vita nella sua abitazione Alessandro Orsi, il fratello minore di Fernando Orsi, ex portiere della SS Lazio, oggi telecronista a Sky.

La scoperta è avvenuta martedì 13 aprile nell’appartamento al civico 3 di via Po, a Guidonia Centro, dove Alessandro abitava da dieci anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza allertati dai vicini preoccupati per l’assenza dell’uomo da almeno due giorni: i militari non hanno potuto far altro che constatare il decesso e mettere la salma a disposizione della famiglia.

Alessandro Orsi aveva compiuto 50 anni il 27 febbraio scorso. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 15 aprile, alle ore 15 nella chiesa di San Romano Martire a largo Beltramelli, nel quartiere romano di Pietralata.

Il fratello maggiore, Fernando Orsi, lo ha ricordato con un post sul suo profilo Facebook: “Sei sempre stato il fratello ribelle, spesso contro, fuori dagli schemi. Spero tu possa trovare la pace. Un bacio Alessandro, salutami Papà e Mamma”.