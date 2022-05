PALOMBARA SABINA – Fatima, l’immagine della Vergine sbarca in paese

Dal Portogallo a Palombara Sabina. Così domenica sera 8 maggio la parrocchia “San Biagio” avrà l’onore di ospitare la Venerata Immagine della Madonna di Fatima proveniente dal Santuario di Fatima in Portogallo.

L’Immagine alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti da dove verrà portata in processione fino in parrocchia. A tal proposito il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi ha firmato apposita Ordinanza di

divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalle ore 18 alle ore 23 nelle seguenti strade o tratti di strade:

– Piazza Cesare Battisti;

– Via Garibaldi (tratto compreso tra il civico 2 e il civico 14);

– Piazza Vittorio Veneto (area antistante il civico n.17);

– Viale XXIV Maggio; – Piazza IV Novembre.

Lordinanza prevede inoltre

divieto di transito con sospensione temporanea della circolazione dalle ore 20 alle ore 23 nelle seguenti strade o tratti di strade:

– Piazza Cesare Battisti;

– Via Garibaldi;

– Piazza Giuseppe Mazzini;

– Piazza Vittorio Veneto;

– Viale XXIV Maggio;

– Piazza IV Novembre.