TIVOLI – Unioni Civili, gli sposi dicono “sì” nella villa de “La Pupa e il Secchione”

Il grande pubblico televisivo la conosce come location de “La Pupa e il secchione show”, il reality condotto da Barbara D’Urso. Ora la Tenuta Sant’Antonio, meglio nota come Villa Cornetto, diventa Ufficio distaccato di Stato civile del Comune di Tivoli per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

Lo ha deciso oggi, venerdì 6 maggio, con la delibera numero 102 la giunta comunale del sindaco Giuseppe Proietti. Con l’atto viene autorizzata per i prossimi tre anni rinnovabili la celebrazione delle nozze civili nei locali messi a disposizione del Comune in comodato gratuito da parte di Claudia Merloni, consigliere delegato della “Sigea Srl” per la “Tenuta di Sant’Antonio”.

Villa Cornetto è ubicata in via Elsa Morante numero 15 nel territorio del Comune di Tivoli al confine col Comune di Guidonia Montecelio, risale al XVIII secolo e originariamente era di proprietà dei frati Antoniani, si estende su circa 30 ettari nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule ed è composta dalla villa padronale, due fontane, una scuderia, un fienile e una piccola cappella gentilizia.

L’accordo con Palazzo San Bernardino prevede che la Tenuta si impegni a promuovere turisticamente il Comune di Tivoli mediante alcune azioni quali la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio.