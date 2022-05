L’abbraccio di Palombara alla Madonna di Fatima

Palombara ha riservato un caldo abbraccio alla Madonna giunta domenica sera in piazza scortata dalle autorità religiose. Puntuale, come da programma, alle 21 è giunta da Tor Lupara accompagnata dal parroco don Vito Gomelino e dal Vicario diocesano Monsignor Paolo Gilardi, la statua della Madonna. Ad accoglierla in piazza Cesare Battisti il parroco di Palombara Sabina Don Luigi De Angelis, Don Bruno Epinat ed altri chierici, le autorità civili e militari con il sindaco Alessandro Palombi, il maresciallo dei carabinieri Rosario Veneruso, il comandante della Polizia Locale Danilo Piergotti, rappresentanze delle Confraternite dei fratelli Bianchi e della Buona Morte e una rappresentanza palombarese delle volontarie di ospitalità di Lourdes.

L’immagine della Madonna di Fatina è stata quindi presa in consegna dai fratelli della Confraternita dei bianchi per essere trasportata a spalla su apposito basamento riccamente decorato di fiori. Quindi ha avuto inizio la processione a cui ha fatto corona una foltissima rappresentanza di fedeli palombaresi che tra canti liturgici e preghiere si è snodata lungo il percorso di via Garibaldi, Piazza Vittorio Veneto e Viale XXIV Maggio per giungere nella chiesa di San Biagio dove monsignor Gilardi ha tenuto una breve ma significativa omelia.

La Madonna Pellegrina di Fatima rimarrà a Palombara per tutta la settimana e la chiesa di San Biagio sarà il centro religioso di un vasto programma spirituale di meditazioni guidato da due sorelle della Comunità di Bose che sono a Civitella San Paolo.

Per le confessioni ci si potrà recare in chiesa dal mercoledì al sabato dalle 17,30 alle 19,30.

Domenica 15 Maggio dopo la Santa Messa di commiato delle ore 18.30, atto di affidamento e saluto, la Bianca Signora di Fatima processionalmente sarà accompagnata nella Piazza Cesare Battisti da dove lascerà Palombara Sabina.