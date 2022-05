Avrebbe dovuto starsene buono buono in casa, invece ha pensato di strapparsi il braccialetto elettronico per uscire e andare al bar. Così ieri, martedì 10 maggio, i carabinieri di Castel Madama hanno arrestato per evasione un 30enne pregiudicato italiano sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Verso le 6 del mattino ai militari è giunto l’alert che il braccialetto non funzionava più, così sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo senza trovarlo. Soltanto un paio d’ore più tardi il 30enne è rincasato, sostenendo di essere uscito per comprare le sigarette: una giustificazione che non gli ha evitato l’arresto convalidato dal Tribunale di Tivoli.

L’uomo è di nuovo agli arresti domiciliari.

Il 30enne era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso 27 gennaio dalla Squadra Mobile di Roma all’esito di un rocambolesco blitz nella sua abitazione a Villalba di Guidonia.

Al momento dell’irruzione, infatti, gli investigatori sentirono il rumore dello sciacquone e intuirono che il pusher si era disfatto della droga.

Così nel giardino della casa smontarono il tombino e recuperarono lo stupefacente nella fogna: un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina. In casa la Squadra Mobile rinvenne circa 2 mila euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

L’uomo fu accusato anche per omessa denuncia di due armi bianche, una balestra e una katana, la spada dei samurai.