TIVOLI – Investe il cinghiale sulla Tiburtina e scappa

Chinghiale investito e ucciso stamane, mercoledì 11 maggio, a Tivoli.

Il fatto è avvenuto al chilometro 35,400 della via Tiburtina in località La Prece, circa 100 metri prima dell’isola ecologica del Comune di Tivoli, un tratto rettilineo dove spesso vengono avvistati branchi diretti verso il fiume Aniene.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il suino è stato rinvenuto verso le 9,30 dai volontari dell’associazione Congeav impegnati in un giro di controllo del territorio.

La carcassa del cinghiale era in una pozza di sangue al centro della carreggiata in direzione Bivio di San Polo, per cui le Guardie Ecologiche l’hanno rimossa e condotta a bordo strada dopo aver veicolato il traffico.

Sul posto è intervenuto il Servizio Veterinario della Asl Roma 5 e il medico ha accertato che si trattava di un cinghiale femmina di circa 30 mesi e dal peso di circa 50 chilogrammi.

A giudicare dalle tracce di sangue e dalle sue dimensioni, il cinghiale è stato travolto a velocità elevata probabilmente da un mezzo pesante, considerato che un’automobile avrebbe riportato danni ingenti.

La carcassa del suino è stata rimossa da una ditta specializzata e condotta allo smaltimento.