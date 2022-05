Il suo slogan è un invito agli elettori a fare la scelta giusta: “Il futuro di Guidonia è nelle tue mani”.

Una scelta sulle competenze e sulla passione, due requisiti fondamentali secondo Maurizio Lotti, candidato consigliere comunale della Lega alle prossime elezioni amministrative del prossimo 12 giugno a Guidonia Montecelio.

Ingegnere, 61 anni, sposato, tre figli, Lotti ha un passato da consigliere comunale dal 2009 al 2014 e prima ancora da consigliere della Circoscrizione di Setteville, il quartiere in cui vive da sempre e lavoro nel suo studio professionale di via Carlo Todini.

Perché scendere di nuovo in campo a distanza di 8 anni dalla sua uscita di scena?

“E’ molto semplice, questi sono stati anni di nulla, se non di disagi e disservizi per i cittadini: 5 anni fa sono state votate persone serie e oneste ma profondamente incompetenti alle quali sono state comunque pagate le previste indennità di carica per ridurre la città nel degrado.

Voglio dare il mio contributo a Guidonia Montecelio, so di poterlo fare sulla base della mia esperienza e competenza: per risollevare la nostra città e risolvere i tanti problemi servono persone in grado di mettersi in gioco con cognizione di causa.

Basta improvvisati”.

Ingegner Lotti, il 12 giugno è candidato con la Lega: come spiega la sua scelta di campo?

“In tempi non sospetti il sottoscritto è stato il fautore del Centrodestra unito.

Nel momento in cui i tre coordinatori dei partiti, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, hanno fatto un passo indietro rispetto alla candidatura a sindaco e la scelta condivisa è ricaduta su Alfonso Masini, ho sciolto la riserva.

Già a novembre del 2021, infatti, il coordinatore della Lega Alessandro Messa mi aveva coinvolto nel progetto e per questo devo ringraziarlo.

E’ un progetto in cui ho creduto fin da subito e che con la candidatura di Alfonso Masini ho deciso di sposare mettendoci la faccia”.

Tre obiettivi della sua candidatura.

“Tre obiettivi a costo zero realizzabili nei primi cento giorni dall’amministrazione di Centrodestra.

La priorità è la riqualificazione della macchina amministrativa che in questi anni si è dimostrata inefficiente, sia per la carenza di organico che per la scarsa preparazione delle figure apicali.

Auspico un ricambio della dirigenza e corsi di formazione e informazione dei dipendenti per fornire servizi migliori alla cittadinanza.

Un mio secondo obiettivo prefisso è farmi portavoce in Comune delle esigenze del mondo dell’associazionismo, dai commercianti ai liberi professionisti e agli imprenditori, fino ai Centri anziani, categorie che l’attuale amministrazione a guida Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ha abbandonato, come del resto ha abbandonato tutti i cittadini.

Terza priorità, ma non ultima, è la realizzazione dello Sportello Europa con personale specializzato, un ufficio fondamentale per le piccole e medie imprese per accedere ai finanziamenti europei e regionali.

Ma non solo. Passa sempre per lo Sportello Europa la possibilità per il Comune di accedere a fondi come quelli stanziati per il Pnnr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), fondi fondamentali per la rigenerazione di scuole e impianti sportivi.

Ho anche un quarto obiettivo a costo zero e riguarda la Sicurezza di una città che le cronache ci raccontano in balìa di furti in casa e nelle attività commerciali e imprenditoriali: per arginare il fenomeno serve un maggiore controllo del territorio con una presenza della Polizia Locale, magari ripristinando i Comandi distaccati nelle circoscrizioni.

Concludo con un pensiero ai giovani, ai nostri ragazzi senza punti di riferimento: nel mio programma prevedo la realizzazione in ogni quartiere di un Centro culturale per la socializzazione, l’aggregazione e la condivisione, unici strumenti per una crescita sana”.