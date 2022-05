TIVOLI – Buoni Spesa, chi ne ha diritto e come richiederli

Il Comune di Tivoli con un Avviso pubblico ha riaperto i termini per usufruire di misure di sostegno economico attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e/o per l’acquisto di farmaci in favore dei nuclei familiari residenti, in situazione di difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-19. Si specifica che le persone che hanno beneficiato dei buoni spesa e del rimborso utenze nella precedente erogazione del 2022 non possono presentare la domanda.

Si invita la gentile utenza a controllare, in sede di compilazione della domanda, che il codice fiscale inserito sia corretto al fine di evitare che la richiesta venga invalidata.

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

• residenti nel Comune di Tivoli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai quali NON sia stato già concesso il buono spesa o il rimborso delle utenze domestiche nell’anno 2022;

• coloro che sono in possesso di una attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità non superiore ad €10.000,00 e un patrimonio mobiliare così come di seguito indicato:

– inferiore o pari ad €6.000,00 per i nuclei composti da 1 componente;

– inferiore o pari ad €8.000,00 per i nuclei composti da 2 componenti;

– inferiore o pari ad €10.000,00 per i nuclei composti da 3 o più componenti, incrementato di €1.000,00 per ogni figlio a partire dal terzo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, si provvederà all’assegnazione del buono spesa e l’importo sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la domanda gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su apposita piattaforma collegandosi al link: https://bit.ly/3ldUnOB sia dal computer che dal cellulare compilando tutti i campi indicati e avendo cura di inserire in allegato esclusivamente file PDF, JPG ben leggibili.

LA DOMANDA COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 27/05/2022.

Per ricevere informazioni e supporto alla compilazione della domanda on-line sarà possibile contattare gli Sportelli di Segretariato Sociale che seguiranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

TIVOLI CENTRO VIA DEL GOVERNO 0774/453327-205 MARTEDì-GIOVEDì 9-12 15-17

VILLA ADRIANA VIA DI VILLA ADRIANA N.178 0774/453542 MERCOLEDì 9-12

TIVOLI TERME VIA DON MINZONI 9/A 0774/354151 VENERDì 9-12

IMPORTANTE

Cliccare sul pulsante Invia e attendere il caricamento dei files. Non chiudere la pagina, al termine della procedura riceverete una notifica di avvenuto invio.

La notifica di avvenuta ricezione da parte dell’ente non garantisce l’erogazione del buono, in quanto i dati devono essere verificati dalla commissione esaminatrice. Se la domanda sarà validata riceverete un sms con il relativo importo riconosciuto, non prima del 10/06/2022.