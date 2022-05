GUIDONIA – Pallavolo, tutti al Palazzetto a tifare “Forza Italia”

L’Europeo sbarca a Guidonia, insieme agli azzurrini campioni del mondo in carica nella categoria Under 21. Si è svolta questa mattina, mercoledì 18 maggio, nel nuovo Palasport della cittadina in provincia di Roma, la conferenza stampa di presentazione delle qualificazioni all’Europeo Under 22 maschile, evento in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio (ingresso gratuito per il pubblico) proprio nell’impianto di via De Curtis, dove l’Italia affronterà i pari età di Irlanda (18/05 ore 19.30), Israele (19/05 ore 19.30) e Portogallo (19/05 ore 19.30).

Tre sfide da vivere con il fiato sospeso, che metteranno in mostra alcuni tra i talenti più interessanti del panorama pallavolistico internazionale. All’incontro con i media hanno partecipato l’allenatore della Nazionale U22 Vincenzo Fanizza, i giocatori Damiano Catania (libero della Gas Sales Bluenergy Piacenza) e Tommaso Stefani (opposto della Gioiella Prisma Taranto), il vicepresidente federale Luciano Cecchi, il sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, l’assessore Rosaria Morroi, e l’assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado, oltre alle autorità regionali e territoriali della FIPAV.

A fare gli onori di casa è stato infatti il presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Andrea Burlandi. “Abbiamo fortemente voluto portare al Palasport la Nazionale campione del mondo U21 in questo impianto che sta diventando sempre di più l’epicentro della pallavolo laziale e nazionale – le sue parole in conferenza stampa – con l’obiettivo di delocalizzare sempre di più i grandi eventi internazionali in tutte le province”.

“Nei tre giorni di gare ci aspettiamo tantissimo pubblico – ha aggiunto Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma – centinaia di bambini e giovani, dopo le emozioni del Memorial Favretto alle Terme di Caracalla, sono pronti a riempire le tribune di Guidonia per una vera festa del volley. Dopo due anni così difficili, nei quali la pallavolo di base ha sofferto per le conseguenze della pandemia, a Roma e in tutta la provincia c’è davvero tanta voglia di grandi eventi”.

Per il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet “veder giocare la nazionale maschile di Pallavolo under 22 in gare così prestigiose come le qualificazioni agli Europei è un sogno che si avvera. Lo spettacolo che saranno in grado di offrirci questi atleti ripaga il lavoro che la nostra Amministrazione Comunale ha messo in campo per aprire una struttura come il Palasport.

In questi anni in tanti ci hanno detto che sarebbe stata una missione impossibile per via delle controversie burocratiche e delle difficoltà che avrebbe comportato gestire una struttura del genere, invece grazie al grande lavoro che tutti insieme abbiamo portato avanti ora possiamo avere il grande basket e la grande pallavolo a casa nostra”.

“Ospitare sul nostro territorio è motivo di orgoglio – ha spiegato l’assessore della Regione Valentina Corrado – Il torneo veicola i valori sani dello sport, coinvolge giovanissimi atleti e contribuisce a stimolare la crescita del territorio e delle zone limitrofe in termini turistici, di visibilità ed economici. Come Regione sosteniamo il nostro volley e scommettiamo sul binomio sport e turismo, le cui ricadute sono trasversali e a beneficio dell’intera comunità”.

L’allenatore Vincenzo Fanizza, che guida la Nazionale terza nel ranking CEV U19/20 dietro a Russia e Belgio, ha parlato di “gruppo rinnovato, ma con lo stesso spirito e la stessa voglia di vincere che ci ha portato ai trionfi degli anni passati. Noi sogniamo sempre e vogliamo raggiungere la qualificazione all’Europeo arrivando primi nel girone”.

Diversi dei suoi ragazzi, infatti, hanno già vinto sia il Mondiale Under 19 nel 2019 che l’Europeo Pre-Juniores nel 2020. “Questo ciclo può continuare – ha aggiunto il tecnico – anche se nel gruppo ci sono stati dei cambiamenti”.

L’opposto Stefani ha citato “la grande emozione nell’indossare questa maglia che ogni volta si rinnova, l’esperienza in Superlega da titolare e i raduni con la Nazionale maggiore mi hanno aiutato tanto nella crescita”.

“Ci aspettiamo un grande pubblico – ha aggiunto Catania – pronto a sostenerci fino all’ultima palla. Vogliamo portare in alto il nome di questa Nazionale, ci sentiamo forti e siamo consapevoli della nostra forza”.

A chiudere gli interventi è stato Luciano Cecchi, vice presidente della FIPAV Nazionale: “La federazione celebra l’inizio di un torneo internazionale che darà spettacolo e porterà tanto entusiasmo. Il nostro obiettivo è sempre quello di legare la base al vertice e questi eventi sono un veicolo straordinario in questo senso. Anche e soprattutto nel Lazio, regione con oltre 25 mila tesserati che rappresenta un fiore all’occhiello della pallavolo nazionale. Nel 2023 ospiteremo gli Europei seniores in 9 differenti città”.

Al termine del torneo di qualificazione U22M, la prima classificata del girone staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale, in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia. Accede all’ultimo step anche la migliore seconda tra i 6 gironi di qualificazione. All’organizzazione dell’evento di Guidonia partecipano attivamente anche le società del territorio Energheia, Guidonia Volley e Vivivillalba.

Il calendario della manifestazione al Palasport di Guidonia Montecelio

20/05: Israele-Portogallo (ore 16.30); Italia-Irlanda (ore 19.30)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)

Tutte le gare del torneo di qualificazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.