CASTEL MADAMA – Minoranza all’attacco: il bilancio approvato a spese dei cittadini

Il 30 agosto è stato approvato il primo bilancio preventivo dell’Amministrazione del sindaco Michele Nonni. E non sono mancate le polemiche. La minoranza rappresentata da quattro consiglieri del gruppo ViviAmo Castel Madama ha denunciato tagli indiscriminati.

“Con stupore abbiamo costatato che i capitoli più colpiti dai tagli economici sono stati quelli riguardanti scuola, servizi sociali e diversamente abili, tagli che vedono addirittura azzerati alcuni di questi capitoli. In particolare sono stati tagliati € 83.318,65 per spese gestione servizi sociali, centri estivi minori, lotta alla povertà, assistenza scolastica. Anche l’assistenza educativa scolastica (AEC) da bilancio riporta una riduzione di € 15.351,10”, hanno fatto sapere i consiglieri comunali e ex assessori, Sara Beccaria, Matteo Iori, Federico Pietropaoli e il capogruppo Isabella Bianchi.

Poi in una lunga nota le singole contestazioni. Eccole.

A fronte di tutto ciò l’unico capitolo in crescita, che grava sulle spese comunali, è quello dell’indennizzo degli amministratori che vede un aumento del 40% circa rispetto all’Amministrazione Pascucci in considerazione del fatto che la precedente amministrazione si era ridotte le indennità del 30%, mettendo a disposizione tali risorse per i cittadini più deboli per un totale risparmiato in cinque anni di circa 115.000,00 €.

Anche la protezione civile, fiore all’occhiello di castel Madama, sempre disponibile ad intervenire per il Paese subisce un taglio di 2.000,00 €.

Stessa sorte per il servizio di pulizia di parchi e giardini che subisce un taglio di ben 38.560,00 €.

Oltre alle indennità del Sindaco Nonni e dei suoi assessori, aumentano anche le spese per la mensa per 33.500,00 €,

le spese per liti di 33.582,94 € e le spese per la riscossione di 13.000,00 €.

Drastica è anche la riduzione delle spese del personale, 300.000,00 € circa, con la chiara volontà dell’Amministrazioni Nonni di non voler fare nuove assunzioni, nonostante il comune sia sotto organico e nonostante i continui disagi che tutti i giorni vengono arrecati ai cittadini per la scarsa erogazione di alcuni servizi essenziali.

Per far fronte ai tagli posti in essere dall’amministrazione in data 23 agosto, nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, abbiamo regolarmente presentato al protocollo comunale 96 emendamenti al bilancio di previsione chiedendo lo spostamento di risorse dal capitolo per la riscossione e dal capitolo per liti che avevano subito forti incrementi, a favore del sociale (canoni per i meno abbienti, lotta alla povertà e rimborso spese per attività sportive minori), per la pulizia di parchi e giardini e per sostenere gli starordinari degli operai. Inoltre abbiamo presentato un emendamento di 50.000,00 per la realizzazione di un’area giochi per bambini nel parcheggio dello stallone, 75.000,00 per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale e 40.000,00 per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici.

Purtroppo non siamo stati messi in condizione di discutere gli emendamenti, in quanto in maniera del tutto sindacabile, un funzionario, sostituendosi alla politica, ha stabilito che gli emendamenti non erano “debitamente motivati”, nulla di più falso in quanto il responsabile finanziario non può a sua discrezione stabilire se un emendamento è motivato o meno, discrezionalità che spetta alla politica.

Nonostante l’ostruzionismo della maggioranza, tra il silenzio assordante del Sindaco e del Segretario Comunale che dovrebbe garantire il regolare svolgimento dei lavori, torneremo al più presto in consiglio per far valere le nostre ragioni nei modi e nelle forme previste dalla legge”.