CASTEL MADAMA – Lavori in corso, cambia la viabilità

Vie chiuse per lavori in corso, a Castel Madama cambia la circolazione stradale. A seguito di lavori urgenti di rifacimento di tratto di collettore fognario in Via della Libertà, che dal giorno 14 novembre interesseranno il tratto di Via della Libertà che va dall’intersezione con Via Roma sino all’intersezione con Via S. Agostino si ritiene necessario modificare temporaneamente la vigente disciplina della circolazione nel tratto interessato nelle modalità di seguito specificate. Lo ha reso noto il sindaco, Michele Chicca.

– DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: Via della Libertà, dall’intersezione con Via Roma fino al civico n. 20, entrambi i lati, dalle ore 08,00 del giorno 14.11.2022 fino al termine dei lavori

– DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: Via S. Agostino, dall’intersezione con Via della Libertà fino all’intersezione con Vicolo Peschioli, dalle ore 08,00 del giorno 14.11.2022 fino al termine dei lavori

– DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: Via della Libertà, dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via S. Agostino, dalle ore 08,00 di tutti i giorni fino al termine dei lavori

– DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli con massa a pieno carico superiore a 5,00 t. nelle seguenti vie e piazze: Vicolo Peschioli, dall’intersezione con Via S. Agostino fino all’intersezione con Via Roma, dalle ore 08,00 del giorno 14.11.2022 fino al termine dei lavori

– SENSO UNICO DI MARCIA in Via S. Agostino (dall’intersezione con Vicolo Peschioli all’intersezione con Via della Libertà) con direzione Via S. Agostino – Via della Libertà in luogo del senso unico di marcia attualmente ivi vigente con direzione Via della Libertà – S. Agostino, a partire dalle ore 8,00 del giorno 14 novembre 2022 fino al termine dei lavori

– SPOSTAMENTO DEL CAPOLINEA Co.Tral da Piazza Dante a Loc. “Pratarello” fino al termine dei lavori a decorrere dal giorno 14.11.2022