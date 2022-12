GUIDONIA – Manutenzione straordinaria a Colleverde e Marco Simone, deliberati lavori per 400 mila euro

A seguito del recupero di risorse economiche pubbliche è stato possibile deliberare nuovi interventi di manutenzione straordinaria a Colleverde e Marco Simone che interesseranno, in particolare, alcune strade di accesso ai plessi scolastici.

Nel dettaglio: a Marco Simone i lavori riguarderanno il rifacimento del manto stradale in via Appiano, via Floro e parte di via Eutropio. A Colleverde, invece, oltre al manto stradale si interverrà anche sui marciapiedi di via Monte Bianco, via Monte Gran Paradiso e parte di via Monte Grappa.

Gli interventi saranno inseriti nel prossimo Piano Triennale delle opere pubbliche e i cantieri prenderanno il via entro la tarda primavera del prossimo anno. L’importo totale stanziato, con la delibera di Giunta approvata oggi, 15 dicembre, è di 400 mila euro.

“Superando le attuali ristrettezze del Bilancio 2022 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – siamo riusciti a recuperare somme che abbiamo impegnato per lavori necessari e da tempo attesi dai cittadini residenti in queste circoscrizioni. I fondi arrivano da quattro mutui accesi negli ultimi dieci anni da precedenti Amministrazioni comunali con Cassa Depositi e Prestiti ma che non erano stati incassati per intero”.

“Non si tratta di nuovi mutui – aggiunge Proietti – e, per questo, le rate di ammortamento che stiamo pagando non subiranno alcun incremento”.

Secondo l’assessore ai lavori pubblici è stato il sindaco Mauro Lombardo a individuare e recuperare questi fondi, che erano fermi e inutilizzati, all’esito di una verifica condotta con i responsabili dell’Istituto di Credito pubblico.

Oltre a garantire, per quanto possibile, l’esecuzione della manutenzione ordinaria in tutto il territorio, l’Amministrazione è attenta a cogliere ogni opportunità per garantire anche interventi di manutenzione straordinaria. “Dopo i lavori eseguiti nei giorni scorsi a Collefiorito e Setteville, quindi, quanto prima sarà la volta di Colleverde e Marco Simone”, promettono in Comune.