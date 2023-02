Da Giancarlo Cosentino, Segretario Generale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti, riceviamo e pubblichiamo una nota inviata lo scorso giovedì 2 febbraio al Sindaco del Comune di Tivoli Giuseppe Proietti, all’Assessore al Personale, al Consigliere del Sindaco per la Polizia Locale, al Segretario Generale, al Comandante della Polizia Locale di Tivoli, oltre che al Dirigente al Personale, al Dirigente alle Finanze, al Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione e al Medico Competente.

Oggetto: gravi problematiche del personale della Polizia Locale del Comune di Tivoli. Proclamazione dello stato di agitazione.

In riferimento all’oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della recente assemblea tenuta con le lavoratrici ed i lavoratori della Polizia Locale del Comune di Tivoli, deve purtroppo ancora una volta evidenziare gravi problematiche che continuano ad insistere, nonostante le numerose note che la CISL FP di Roma Capitale e Rieti inviate a codesta Amministrazione negli ultimi cinque anni, solo alcune delle quali allegate per opportuna conoscenza alla presente, che denotano, a nostro giudizio, il totale disinteresse di codesta Amministrazione alle gravi problematiche dell’importante e fondamentale settore, per la sicurezza dei cittadini del Comune di Tivoli, della Polizia Locale.

Riteniamo necessario, per l’ennesima volta, evidenziare che:

• il Corpo della Polizia Locale continua ad avere una gravissima carenza di personale che attualmente conta in viabilità soltanto quattro agenti per turno (antimeridiano e pomeridiano). Il personale assunto negli ultimi anni non è stato sufficiente nemmeno a colmare i vuoti in organico del personale che per diverse motivazioni ha lasciato il Corpo.

Addirittura, con una recente modifica al piano triennale del fabbisogno del personale, codesta Amministrazione avrebbe cassato l’assunzione di quattro agenti per destinare le assunzioni in altri settori, pertanto è improcrastinabile la modifica del vigente piano assunzionale e l’immediata, attraverso l’utilizzo, previa convenzione, delle numerose graduatorie vigenti per agenti della Polizia Locale di altri enti;

• ad oggi non risulterebbe in alcun modo completata la fornitura sia invernale che estiva del vestiario destinato al personale della Polizia Locale. Pertanto, si chiede la sollecita completa fornitura del vestiario ancora necessario per tutto il personale in servizio. Inoltre, come più volte richiesto risulta necessaria la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dal vigente Regolamento Regionale della Polizia Locale;

• i turni di servizio sono attualmente programmati settimanalmente in contrasto con quanto previsto dai pareri ARAN che prevedono, per il personale turnista, una programmazione dei turni su base mensile; • ad oggi non risulterebbe stato adottato il Regolamento per i servizi della Polizia Locale ai privati. Tale regolamentazione, prevista addirittura dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali, permetterebbe lo svolgimento delle prestazioni di straordinario della Polizia Locale con spese a carico degli organizzatori privati degli eventi.

Tale grave mancanza, in caso di espletamento di servizi a privati da parte della Polizia Locale, potrebbe comportare un grave danno all’erario con conseguenze accertamento erariale a carico di amministratori e Dirigenza;

• si ribadisce la necessità della costituzione di una commissione vestiario che possa per il futuro verificare sia la programmazione degli acquisti che la qualità degli stessi, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative con due componenti ognuna di ambo i sessi;

• continua la disastrosa situazione del parco auto e moto. L’ultimo acquisto di poche autovetture di proprietà, continua a comportare il fermo di questi veicoli per manutenzioni e riparazioni con gravi danni all’erogazione dei servizi alla cittadinanza, nonostante i solleciti della scrivente Organizzazione Sindacale per il noleggio come oramai avviene nella stragrande maggioranza della pubblica amministrazione e soprattutto per i servizi operativi, nei quali non è possibile avere la mancanza di veicoli, nonché per il rapporto qualità/costi che per la manutenzione più efficace e costante:

• mancanza totale di una centrale operativa efficiente, ad oggi le segnalazioni e gli interventi sono ancora addirittura segnati con il “brogliaccio” a mano;

• mancanza di adeguati finanziamenti ed investimenti da parte dell’Amministrazione per l’implementazione della strumentazione necessaria alle attività della Polizia Locale, nonché di apparecchiature portatili per il rapido controllo dei veicoli al fine del sanzionamento rapido dei trasgressori soprattutto quelli senza assicurazione e revisione. Tale strumentazione consentirebbe un aumento considerevole delle sanzioni che potrebbero essere investite sia sul personale che sulle necessità del Corpo:

• i locali del Comando del Corpo, a nostro parere, presentano gravissime inadempienze rispetto alla normativa della sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, necessitando di urgenti interventi di manutenzione o addirittura della scelta di nuovi locali da destinare a nuova sede.

Date le numerose segnalazioni inviate negli anni da parte di questa Organizzazione Sindacale che sono rimaste inascoltate, se continuerà tale indifferenza da parte di codesta Amministrazione, anche su questo aspetto, la scrivente O.S. invierà apposito esposto alle autorità sanitarie competenti;

• non risulterebbero ancora pervenuti i risultati delle visite annuali effettuate alla fine dello scorso anno dalle lavoratrici e dai lavoratori della Polizia Locale, nonostante l’evidente necessità di ottenere i risultati nel più breve tempo possibile;

• per quanto riguarda la necessità di prevedere un adeguato progetto per la Polizia Locale finalizzato all’incremento della sicurezza urbana e stradale, nonché la possibilità di incrementare anche le varie indennità del personale tra cui il servizio esterno, di funzione, ecc., attraverso i proventi al Codice della Strada.

La scrivente O.S., anche alla luce dell’imminente prossima riunione della delegazione trattante, chiede che siano verificati mensilmente gli accertamenti e gli incassi effettuati nello stesso esercizio finanziario rapportandoli a quelli dell’anno 2022, al fine di verificare ed accertare l’eventuale extra gettito ai sensi del parere della Corte dei Conti delle Marche n. 2/2020.

Tale fattispecie consentirebbe di inserire il progetto al di fuori del limite salario accessorio del 2016, impedendo eventuali decurtazioni e consentendo un incremento della performance per tutti i dipendenti del Comune di Tivoli;

• conseguente aumento delle somme destinate alla previdenza complementare. Stante quanto sopra illustrato ed alle numerose note inviate nel corso degli anni dalla scrivente, la scrivente Organizzazione Sindacale proclama lo stato di agitazione del personale della Polizia Locale e richiede un’immediata risposta formale alle problematiche sopra illustrate, nonché la convocazione di una specifica riunione di delegazione trattante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente in caso contrario si procederà a chiedere il tentativo di conciliazione al Prefetto di Roma, nonché l’esposto alle autorità competenti per le problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori interessati.

Distinti saluti.