Elezioni regionali, Paolo Della Rocca perde con 10mila preferenze. Il suo grazie

Paolo Della Rocca ex sindaco di Palombara Sabina per due mandati consecutivi dal 2005 al 2015, che si è presentato con la Lega nella lista per Francesco Rocca presidente, non è riuscito ad essere eletto pur avendo riportato 9700 voti, classificandosi al quinto posto.

Malgrado l’esito sfavorevole Paolo Della Rocca ha voluto ringraziare gli elettori in primo luogo, e quanti lo hanno supportato nella difficile competizione elettorale. Questa la lettera: “La politica ha le sue regole e una sua logica, dove i numeri, seppur importanti e in certi casi anche sopra le aspettative, sono fondamentali alla riuscita o meno in una tornata elettorale. Nel mio e nostro caso, le quasi diecimila preferenze ottenute a Roma e in Provincia, non sono state sufficienti a raggiungere l’obiettivo prefissato, ma ci consentono comunque di portare a casa un risultato straordinario che merita di essere approfondito. Già, perché con i nostri mezzi e le forze messe a disposizione dalla mia squadra, abbiamo contribuito alla vittoria del centrodestra e alla crescita del Lega in tutto il territorio. Nello specifico, il sottoscritto è risultato essere il più votato in molti comuni.

Con l’occasione voglio ringraziare la mia Palombara dove abbiamo ottenuto quasi 1.200 preferenze, ma è tutta la Sabina Romana che ha risposto in maniera eccezionale a questa difficile sfida. Grazie a questo straordinario lavoro, nella nostra zona, la Lega ha ottenuto la percentuale più alta della Provincia di Roma (il 30%), dimostrandosi all’altezza del ruolo, ma purtroppo, anche stavolta, il nostro territorio non avrà rappresentanti in Consiglio Regionale.

lo, come sempre, ho dato tutto me stesso fino alla fine e resto convinto della scelta fatta, nonché a disposizione della squadra che mi ha consentito di poter partecipare a questa importante competizione elettorale. A tal proposito voglio ringraziare il Segretario nazionale del partito, i coordinatori regionali, i cittadini, l’intera struttura che mi ha supportato e complimentarmi con i colleghi neoeletti.

Un grande in bocca al lupo va al Presidente Francesco Rocca al quale spetta l’arduo compito di governare la Regione più importante d’Italia.

Infine GRAZIE a ciascuno di voi per la fiducia ed il sostegno dimostratomi in questi mesi e trasformatosi in migliaia e migliaia di preferenze il 12 e 13 Febbraio.

Della Rocca c’era ieri e ci sarà domani, non fosse altro per la costante presenza sul territorio che non verrà mai meno.

Abbiamo affrontato a testa bassa e con grande sacrificio questa sfida, ne usciamo a testa alta e orgogliosi del lavoro svolto. Grazie di cuore”.