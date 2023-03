TIVOLI - Ospedale, tamponi Covid per tutti i pazienti in dimissione

Tamponi obbligatori per tutti i pazienti in dimissione.

E’ una delle novità introdotte dalla Asl Roma 5 con la nuova procedura per l’esecuzione dei test diagnostici per Sars-Cov2 negli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Tivoli.

Ieri, martedì 21 marzo, con la delibera numero 572 – CLICCA E SCARICA LA DELIBERA - il Direttore Generale della Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito ha disposto l’adozione della nuova procedura per i tamponi in considerazione della attuale situazione epidemiologica legata all’andamento della pandemia nella Regione Lazio e della necessità di facilitare, efficientare, uniformare ed urgentizzare, le modalità di esecuzione dei tamponi antigenici e/o molecolari e la successiva diagnosi.

PAZIENTE CHE ACCEDE IN PRONTO SOCCORSO

Per i pazienti senza sintomi riconducibili al Covid (asintomatici) non è richiesto alcun test se non è previsto alcun ricovero e si prevede un breve stazionamento in Pronto Soccorso.

Viceversa verranno sottoposti al Test Antigenico di III Generazione i pazienti asintomatici ma in base condizioni cliniche per cui è previsto il ricovero o lo stazionamento in Pronto Soccorso maggiore di 6 ore.

Ovviamente, i pazienti con sintomi Covid verranno sottoposti al Test Antigenico di III Generazione per definire il loro percorso all’interno del Pronto Soccorso.

Nel caso in cui risultino negativi, proseguono il loro percorso terapeutico-assistenziale nell’area “no Covid” del Pronto Soccorso ed eseguono il Test cosiddetto Covid plus.

Se invece sono positivi, i pazienti proseguiranno il percorso terapeutico-assistenziale nell’area Covid del Pronto Soccorso.

La prima novità introdotta dalla nuova procedura è la ripetizione del Test antigenico di III Generazione ogni 48 ore su tutti i Pazienti che stazionano in pronto soccorso. Stesso Test per i pazienti che necessitano urgentemente di trasferimento in altro Ospedale e per quelli che necessitano urgentemente dei servizi in emergenza (sala operatoria emo-dinamica, etc.).

La Asl Roma 5 prevede inoltre che tutti i pazienti stazionanti in pronto soccorso, sala d’attesa compresa, debbano indossare obbligatoriamente le mascherine e lavare adeguatamente le mani.

PAZIENTE CON RICOVERO PROGRAMMATO

Ai pazienti che devono effettuare un ricovero programmato e/o hanno già effettuato una preospedalizzazione, viene effettuato entro le 48 ore precedenti al ricovero il Test Antigenico di III Generazione.

PAZIENTE CHE NECESSITA DI CAMERA OPERATORIA

Ai pazienti già ricoverati che, per ragioni cliniche, necessitano di terapia chirurgica in camera operatoria deve essere effettuato un Test Antigenico di III Generazione entro le 48 ore precedenti l’ intervento chirurgico.

PAZIENTI CON ACCESSO DIURNO (DH-Ds-Chirurgia o Terapia Ambulatoriale)

Ai pazienti che effettuano un ricovero o accesso giornaliero in regime di day-hospital, di day-surgery o che effettuano una chirurgia o terapie ambulatoriali viene eseguito, prima del loro accesso presso il reparto di ricovero diurno, il Test Antigenico di III Generazione.

A negatività verificata, procedono col percorso terapeutico-assistenziale.

Se gli accessi avvengono con frequenze superiori ai 3 giorni, si ripete il Test Antigenico di III Generazione ad ogni accesso.

PAZIENTE IN TRASFERIMENTO INTRA-OSPEDALIERO

Ai pazienti che necessitano di trasferimento presso altra struttura ospedaliera della stessa Asl Roma 5, deve essere effettuato un Test Antigenico di III Generazione nelle 48 ore precedenti con esito negativo.

PAZIENTI IN TRASFERIMENTO PRESSO ALTRI SETTING ASSISTENZIALI

Qualora un paziente necessiti di trasferimento presso una struttura sanitaria di un’altra Azienda Sanitaria Locale o altra Struttura Assistenziale, si seguiranno le indicazioni adottate dalla struttura sanitaria candidata all’accettazione del paziente.

PAZIENTE IN DIMISSIONE

Per tutti i pazienti in dimissione, indipendentemente che questi siano stati ricoverati in reparti Covid o Non Covid, è richiesta l’esecuzione del Test Antigenico di III Generazione.