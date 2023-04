TIVOLI – Lavori di manutenzione, una giornata senz’acqua

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Tivoli, il giorno 11 aprile 2023 dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: • STRADA SAN POLO, • VIA DEI PLATANI, • VIA DELLA PRECE, • VIA TIBURTINA VALERIA TRATTO BIVIO SAN POLO, • VIA DI VILLA CUCUZZA, • VIA SCUOLE RURALI, • VIA SOCRATE, • VIA SALVADOR ALLENDE, • VIA SANDRO PERTINI, • VIA LUIGI EINAUDI, • VIA UMBERTO TERRACINI.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte che resterà in stazionamento per tutta la durata del disservizio:

• VIA DEI PLATANI (PIAZZALE ADIACENTE CHIESA)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.