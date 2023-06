GUIDONIA - I tombini sprofondano, strada chiusa: residenti sequestrati in casa

“Siamo prigionieri in casa da una settimana e il Comune non ci comunica quando verranno effettuati i lavori”.

E’ affidata al quotidiano on line Tiburno.Tv, la richiesta di aiuto al Comune di Guidonia Montecelio da parte dei residenti di via Monte Buono, strada di “Colleverde Secondo”, zona residenziale nel quartiere di Colleverde.

La strada, infatti, è chiusa da oltre una settimana e rimarrà così fino a data da destinarsi, interdetta al transito da giovedì 8 giugno a causa del cedimento del manto stradale e per lo sgrottamento del sottomanto stradale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il risultato è che decine di famiglie sono costrette a raggiungere le rispettive abitazioni a piedi percorrendo centinaia di metri anche sotto la pioggia, senza contare tutta una serie di disagi che i residenti di via Monte Buono hanno già manifestato più volte telefonicamente e per mail all’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

“Da una settimana – è il contenuto di una PEC inviata mercoledì 14 giugno da parte di Francesco B. – siamo costretti al disagio dovuto alla chiusura della strada, nonostante innumerevoli solleciti al Comune mediante chiamate ai tecnici dell’Area Lavori pubblici e al Call Center di Acea Ato 2 (800 130 335) effettuate in data 9 e 10 giugno 2023, nonostante il sollecito alla pattuglia della Polizia Municipale presente in loco il 13 giugno per la segnalazione di un ramo pericolante sulla stessa via”.

“La chiusura della strada – si legge ancora nella PEC inviata da Francesco B. – costringe i residenti ad una serie di disagi che stanno diventando ingestibili, soprattutto per i residenti anziani o con disabilità. Non ultimo la raccolta differenziata porta a porta, considerato che gli automezzi Tekneko non possono accedere alla strada”.

“Possibile che da parte del Comune non c’è nessuna risposta alle tempistiche di intervento di Acea, responsabile di effettuare l’intervento? – si interroga il residente – E neanche un interessamento per cercare di risolvere almeno in parte i disagi creati dalla chiusura della strada?

Vi chiedo gentilmente di fornire una data certa di intervento da parte di Acea e di rendervi disponibili ad un sopralluogo per poter individuare soluzioni alternative che permettano di ridurre i disagi dei residenti”.

Anche Massimo Tuccari, il Presidente del Comitato Pro Colleverde 2, ieri – giovedì 15 giugno – ha sollecitato l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo con una PEC indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti e al dirigente Annalisa Tassone.

“La chiusura al traffico sta provocando gravi problemi e disservizi ai cittadini residenti – ha scritto l’ingegner Tuccari – in particolar modo a persone anziane e non che hanno necessità di cure o interventi periodici presso ospedali”.

“Si propone – è la soluzione prospettata dal Presidente del Comitato Pro Colleverde 2 – di porre in essere nella carreggiata non transennata e contigua alla carreggiata in cui si è verificato il cedimento del terreno, opportune opere provvisionali atte a scavalcare il tratto oggetto di intervento, consentendo in tal modo, almeno, il traffico “leggero” di autoveicoli e moto”.

Vale la pena ricordare che ad allertare l’amministrazione comunale sono stati proprio i residenti, preoccupati per le condizioni dell’asfalto di via Monte Buono.

I tombini affossati, il manto segnato da crepe e dislivelli: insomma, una situazione tutt’altro che sicura per pedoni e ciclisti, per automobilisti e scooteristi.

I tecnici comunali hanno accertato che lungo via Monte Buono si è verificato il cedimento del manto stradale e lo sgrottamento del sottomanto stradale rendendo necessaria l’immediata chiusura al traffico veicolare dell’intero tratto fino a fine lavori.

La domanda dei residenti è la seguente: quando iniziano i lavori?

Dal Comune di Guidonia Montecelio nessuno risponde.

E oggi è venerdì, alle 14 in ufficio non c’è più nessuno.