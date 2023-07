Tv, i nuovi palinsesti: Balivo e Insegno tornano in Rai

I palinsesti delle principali reti italiane cambiano pelle come non succedeva da anni. Ecco le novità. Da qualche giorno sembra di essere tornati negli anni ’80, quando il neonato duopolio televisivo infiammava il cosiddetto telemercato.

In quell’effervescente stagione della televisione italiana, la giovanissima Fininvest di Silvio Berlusconi strappava alla Rai la statura morale e il talento di personaggi come Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti per averli a Cologno Monzese. Ebbene, malgrado i volti televisivi attuali non siano dello stesso calibro e sebbene non si possa più parlare di duopolio, nelle ultime settimane i cambiamenti, le trattative, i traslochi e gli addii al vetriolo sono stati numerosi

La Rai cambia tanto

Gli ultimi in ordine cronologico riguardano Caterina Balivo e Pino Insegno, che tornano in Rai, chi dopo qualche anno sabbatico, chi dopo qualche esperienza altrove. L’esperta presentatrice campana, ormai in tv da vent’anni, torna su Rai 1 al termine di una fase professionale che l’ha vista all’opera su Sky e La7. La Balivo ha commentato così il suo ritorno in Rai:

“Sono felice di tornare dove 20 anni fa tutto è cominciato. Grazie alla fiducia che ancora una volta la Rai ripone in me. Siamo già al lavoro – ha scritto sui suoi profili social – con il direttore Angelo Mellone per questa nuova avventura che partirà l’11 settembre, dove una nuova me riabbraccerà il pubblico di Rai1, con un bagaglio di esperienze ancora più ricco”.

Il programma, che si chiamerà “La volta buona”, andrà ad occupare la fascia pomeridiana di Rai1 lasciata libera da Serena Bortone, che nella prossima stagione andrà in onda nell’access prime time di Rai3 nel fine settimana.

Pino Insegno torna e raddoppia: l’attore condurrà infatti dal 18 settembre al 22 dicembre l’access prime time di Rai2 con Il mercante in fiera, riedizione televisiva del classico gioco natalizio, e poi dal 1 gennaio passerà su Rai1 alla guida dell’Eredità, il quiz più longevo della tv italiana, in onda alle 18.45, subentrando a Flavio Insinna.

A chi gli ha fatto notare della sua amicizia con Meloni in relazione a presunti favoritismi, il presentatore romano ha risposto: “Sono 40 anni che faccio questo mestiere. La mia storia è visibile a tutti, è quella che parla per me”.

Sulla terza rete, i vuoti lasciati da Fabio Fazio (che dopo 40 anni in Rai ha deciso di approdare a Discovery) e Lucia Annunziata saranno colmati nel primo caso da Report di Sigfrido Ranucci, che passa alla domenica, nel secondo da Monica Maggioni, che passa dalla direzione del Tg1 alla conduzione di In mezz’ora. Ancora vacante, invece, la sede che è stata di Bianca Berlinguer, che dalla prossima stagione sarà in onda su Rete 4.

Berlusconi junior inizia una guerra contro il trash

Negli studi di Cologno Monzese la notizia che fa più scalpore è la fine dei rapporti lavorativi tra Mediaset e Barbara D’Urso, volto emblema della tv commerciale.

A detta della diretta interessata, avvilita e delusa, tutto sarebbe avvenuto a sua insaputa. Al suo posto, nel pomeridiano di Canale 5, dalla prossima stagione ci sarà Myrta Merlino, che ha lasciato La7.

Ad un’altra uscita eccellente, quella di Belen Rodriguez, segue l’entrata altrettanto eclatante di Bianca Berlinguer, in un rinnovamento che Pier Silvio Berlusconi ha definito “solamente all’inizio”. (F.L)

(Crediti immagini: Open, Il Riformista, LaPresse, MovieTele.it)