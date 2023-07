Dopo 5 anni di stop a Guidonia Montecelio torna il “Fairylands Celtic Festival”, il Festival di musica e cultura celtica, il più grande del centro/sud d’Italia nel suo genere, che ogni volta calamita in città almeno 50 mila persone.

La 13esima edizione dell’evento si terrà da mercoledì 12 a domenica 16 luglio nella ex pineta di Guidonia Centro, ma nelle strade adiacenti sarà vietato vendere alcol e bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 265 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, lunedì 10 luglio, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, il maggior promotore del ritorno del Fairylands in città.

Si tratta di un provvedimento finalizzato alla tutela dell’ordine e della incolumità pubblica, considerato che durante l’evento scorreranno fiumi di sostanze alcoliche e superalcoliche, per cui aumenterà la possibilità di pericoli causati dalla frantumazione di bottiglie di vetro e lattine in alluminio, talvolta utilizzate come oggetti contundenti in caso di risse.

Per questo il sindaco Lombardo ha deciso di vietare la vendita nel periodo compreso tra il 12 e il 16 luglio – dalle ore 17 alle ore 5 del giorno successivo sia nell’area interessata dall’evento che in quelle prospicienti, ossia nell’area ricompresa tra le seguenti strade: Viale Roma (intersezione P.za Baracca e intersezione Via Cristoforo Ferrari), Piazza Baracca, Viale dell’Unione, Via Visintini, Via Maddalena, Via Lunardi, Via Chiorboli, Piazza Matteotti, Via Leonardo da Vinci, Via Marconi, Via Douhet, Via Olivari, Via Moreno, Largo Maurizio Simone, Largo Duca d’Aosta, all’interno dei Parchi pubblici (Piazza Caduti di Nassiriya, Pineta Comunale), Via Del Prete, Via Pezzi, Via Montelucci, Largo Gramsci.

Per tutti i commercianti scatta il divieto di vendita per asporto, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio.

Sarà vietata anche la detenzione, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio.

Vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata con alcune eccezioni.

Sarà possibile il servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali con obbligo a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio utilizzati.

Ammessa anche la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

I trasgressori saranno sanzionati con multe tra i 25 e i 500 euro e le responsabilità saranno imputate in solido esercente e cliente.