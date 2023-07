GUIDONIA – “Altro che Fairylands, i cittadini pensino ai pochi soldi in Bilancio”

Dal consigliere comunale di Guidonia Montecelio Claudio Zarro, Capogruppo della Lista civica “Uniti in Comune”, riceviamo e pubblichiamo:

“Il 14 luglio arriva in consiglio comunale il bilancio.

Più che al Fairylands, i cittadini di Guidonia Montecelio prestino attenzione a ciò che accade ai soldi pubblici.

Il 14 luglio si vota il bilancio, da parte mia come Uniti in Comune ed insieme all’opposizione tutta, presentati emendamenti su rischio idrogeologico, giovani, start-up innovative e protezione civile.

In questa estate torrida, ben vengano manifestazioni come il Fairylands, che torna sul nostro territorio dopo anni di assenza.

Invito però i cittadini di Guidonia Montecelio a soffermarsi anche su ciò che arriverà a breve in consiglio comunale.

Il 14 luglio infatti e’ un giorno da cerchiare in rosso, perché si voterà il bilancio.

Al netto delle poche possibilità di incidere su scelte politiche, visti i pochi soldi a disposizione, credo pero’ che vi siano alcune criticità come la mancanza di fondi per il rischio idrogeologico, la protezione civile, le opportunità per i giovani del nostro territorio e le start-up innovative.

Ho presentato, insieme all’opposizione, alcuni emendamenti al bilancio su questi temi.

Sono per noi importanti e sono delle priorità, soprattutto avere dei fondi adeguati sul rischio di calamità naturali, il rischio idrogeologico ed il grosso lavoro che va riconosciuto alla Protezione Civile.

Sono temi non di Guidonia Montecelio, ma dell’Italia intera, basti vedere ciò che è successo ultimamente in Emilia Romagna. Alcune zone come Villanova, Villalba, Colleverde, Marco Simone e Pichini sono state interessate nei mesi scorsi da fenomeni pericolosi, dovuti agli agenti atmosferici.

Ecco perché la mia preoccupazione va a questi temi, affinché i soldi su queste tematiche non siano mai troppo pochi per eventuali emergenze sempre più all’ordine del giorno.

I cittadini quindi aprano gli occhi e siano loro stessi persone attive ed attente a come i soldi pubblici verranno impegnati nel futuro prossimo.

Le nostre priorità rimangono le stesse che hanno scandito la campagna elettorale da candidato Sindaco: attenzione per il territorio, servizi ai cittadini, opportunità per i giovani, lavoro e innovazione”.