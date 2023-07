TIVOLI – Tampona la motrice sull’A24, morto il conducente dell’auto

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Lo schianto era stato devastante e le ferite riportate gravissime.

E’ morto l’uomo che ieri mattina, venerdì 14 luglio, è rimasto coinvolto in un tragico incidente sull’Autostrada Roma-L’Aquila che ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità nell’hinterland tiburtino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’automobilista è deceduto nella notte presso il policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma dove era stato trasferito in eliambulanza dopo lo scontro.

Si tratta di Francesco Di Cosimo, 42 anni originario di Ripi, in provincia di Frosinone, e residente a Pescara, dove viveva con la moglie, imprenditore noto in Ciociaria per l’attività di famiglia, la “Casa Vinicola Di Cosimo” ad Anagni.

La dinamica dell’incidente mortale è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Sottosezione della Polizia stradale di Roma Est diretta dal Comandante Dennis Benedettini, coordinati dalla Procura di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il dramma si è consumato verso le 10 di ieri mattina sulla A24 tra lo svincolo per Castel Madama e lo svincolo dell’uscita autostradale per il casello di Villa Adriana.

Francesco Di Cosimo viaggiava al volante di una Audi A6 in direzione Roma, quando – per cause in corso di accertamento – l’auto ha tamponato la motrice di segnalazione del cantiere mobile sull’A/24.

Un impatto devastante, tant’è che per estrarre dalle lamiere Francesco Di Cosimo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e successivamente dell’eliambulanza per il trasferimento in ospedale, dove il cuore dell’imprenditore ha cessato di battere.