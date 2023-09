MONTEROTONDO – Riverniciatura degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole

In questi giorni di fine estate il Comune di Monterotondo sta ultimando gli interventi di rifacimento di alcuni attraversamenti pedonali, in particolar modo di quelli prossimi alle scuole. Il sindaco Varone ha spiegato che gli interventi sono stati concentrati nella stagione estiva per arrivare pronti al suono della prima campanella e “per garantire agli studenti e alle loro famiglie un accesso alle sedi scolastiche in tutta sicurezza“.

Il primo cittadino ha proseguito: “Continueremo anche la prossima settimana, (manca la scuola in via Fratelli Bandiera dove attendiamo il ripristino dell’asfalto da parte della ditta della fibra ottica) completando il programma di rifacimento degli attraversamenti pedonali più frequentati e della segnaletica orizzontale nelle zone del territorio di Monterotondo e Monterotondo Scalo che risultano maggiormente deteriorate“.

Ma non solo. Molta dell’attenzione è rivolta anche a Monterotondo Scalo, dove verranno realizzati degli attraversamenti ex novo. “Stiamo inoltre realizzando 7 nuovi attraversamenti perdonali rialzati tra Via delle Fornaci, Via Monti s.Ilario, Via della Fonte, via Montegrappa e Via San Domenico, sui quali vi aggiornerò nei prossimi giorni”