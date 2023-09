Il calcio del Nord-Est – Prima vittoria per il Real Monterotondo. Successo anche per la Tivoli

Nel weekend appena concluso gli dei del calcio hanno sorriso ad entrambe le compagini del Nord-Est impegnate nel campionato di Serie D. È arrivata, finalmente, la prima vittoria per il Real Monterotondo. Gli eretini, in trasferta a L’Aquila, si sono aggiudicati l’incontro al termine di un’esaltante rimonta.

Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul punteggio di 1-1, il Real Monterotondo è andato sotto. Ma i giallorossoblu non si sono persi d’animo: nel giro di pochi minuti Manca e Scaffidi hanno infatti ribaltato il risultato fissandolo sul 3-2, permettendo alla squadra di mister Polverini di vincere la partita e portare a casa tre punti di vitale importanza.

All’Olindo Galli di Tivoli la squadra di casa ha superato il Termoli per 2-1. Una doppietta di Maurizi ha permesso agli amarantoblu di trionfare e volare al secondo posto in classifica, a quota 6 punti, in compagnia dello United Riccione.

In Eccellenza, nel girone A, Il Villalba Ocres Moca perde ancora. Il Favl Cimini Viterbo si è imposto con convinzione, rifilando alla squadra tiburtina un perentorio 3-0. Il Vicovaro, invece, vola nel girone B: vittoria per 3-0 contro il Formia e terzo posto in classifica a pari punti con l’Anagni.

In Promozione, nel girone B, vittoria per il Fiano Romano sul Tor Lupara con un rotondo 3-0. Vincono anche il Monterotondo 1935 e il Riano (che con il Fiano dominano la classifica a punteggio pieno), mentre il Setteville Caserosse rimedia una sconfitta, seppur di misura. Solo un pareggio per la Sanpolese.

Nel girone C risultato storico per il Villa Adriana, che strapazza la Spes Mundial 9-1 e guida la classifica a punteggio pieno. Altra sconfitta per lo Zena Montecelio, fanalino di coda con 0 punti. Nel girone D, infine, zoppicano la VIS Subiaco, fermata sullo 0-0, e il Sant’Angelo Romano, ancora sconfitto e fermo a quota zero.