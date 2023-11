MONTEROTONDO – Mercatino di Natale, il Comune cerca un organizzatore

Il Comune di Monterotondo cerca un organizzatore del Mercato di Natale 2023.

A tal proposito, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha pubblicato un avviso per la ricerca di Soggetti in grado di organizzare e realizzare l’iniziativa – senza costi per l’Amministrazione Comunale – di uno o più Mercati di Natale da svolgersi presso il Centro Storico di Monterotondo tra il mese di dicembre 2023 e la prima settimana di gennaio 2024 dalle ore 9 alle ore 23, anche con differenziazione tra giorni feriali, prefestivi e festivi.

L’iniziativa è finalizzata alla socializzazione e all’aggregazione della cittadinanza, alla promozione delle attività artigianali e di commercio al dettaglio inerenti al tema del Natale, alla promozione del territorio e alla conoscenza dei prodotti tipici locali.

Potranno essere previsti e realizzati eventi di trattenimento collaterali dedicati al tema natalizio, a seguito di presentazione di regolare SCIA o di rilascio di Autorizzazione secondo i termini di legge.

Il Comune ha deciso che, per attribuire decoro e qualità all’iniziativa, le postazioni di vendita dovranno, a livello estetico, essere omogenee (quanto al colore e alle caratteristiche della postazione) e rispondere al tema riguardante il Natale; le casette in legno o gazebo esteticamente omogenei tra loro per tipo/struttura, colori, luci e addobbi tipici del Natale, potranno avere dimensioni massime di 4 metri x 4 metri.

Possono partecipare al bando: operatori commerciali, artigiani e mestieranti, realizzatori di opere dell’ingegno creativo, associazioni del commercio e dell’artigianato, nonché gli enti e le Associazioni di promozione del territorio. Sarà inoltre possibile la costituzione, per l’effettuazione dell’attività richiesta, di raggruppamenti temporanei delle suddette organizzazioni/associazioni.

La domanda in allegato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo in Piazza Frammartino,4 in busta chiusa e sigillata entro e non oltre le ore 15,00 del 16/11/2023 a pena di esclusione, con indicazione dell’oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO DI NATALE A MONTEROTONDO – ANNO 2023.

Allegati