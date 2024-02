Per realizzare la rotatoria ha occupato un terreno privato in maniera illegittima, per questo ora il Comune di Guidonia Montecelio risarcisce il proprietario per una somma pari a 41 mila 6 euro e 4 centesimi.

Lo stabilisce la delibera numero 73 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lo scorso 28 dicembre 2023 dal Consiglio comunale.

Con l’atto viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio da pagare al 61enne Mario Di Carlo, di Guidonia Centro, proprietario dell’area pertinenziale esterna al proprio fabbricato di viale Roma 241 occupata per realizzare la rotatoria d’ingresso al Centro cittadino all’intersezione con via Casal Bianco.

Il risarcimento danni arriva a distanza di dieci anni da quando a maggio 2014 l’amministrazione comunale all’epoca guidata dal sindaco Eligio Rubeis si impossessò del terreno per realizzare l’opera insieme ad una via di transito e ad un’area di parcheggio pubblico.

Per questo Mario Di Carlo citò il Comune in giudizio davanti al Tribunale civile di Tivoli e il 12 marzo 2019 con la sentenza numero 276 il giudice Francesca Coccoli gli riconobbe il diritto al risarcimento per il mancato esproprio per pubblica utilità da parte dell’amministrazione che occupò l’area.

In particolare il magistrato condannò il Comune a pagare a Di Carlo 7.650 euro a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione ed utilizzazione dell’area antistante al suo immobile, e ulteriori 24.525 euro a titolo di risarcimento del danno per equivalente per la perdita del bene e la definitiva acquisizione dell’area da parte dell’Ente pubblico.

Il giudice Francesca Coccoli condannò inoltre il Comune di Guidonia Montecelio a pagare 3.800 delle spese di lite.