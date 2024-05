Si terrà domenica 2 giugno la prima edizione di “Cicloclassica Eterna”, una pedalata di 57 chilometri da Gallicano nel Lazio a Tivoli andata e ritorno attraverso i borghi più caratteristici della Valle dell’Aniene.

Marco Luciani e Claudio Luciani, padre e figlio cicloviaggiatori di Gallicano nel Lazio

Ad organizzarla sono Marco Luciani e Claudio Luciani, padre e figlio cicloviaggiatori di Gallicano nel Lazio con l’obiettivo di far conoscere alcuni luoghi a due passi dalla Capitale ricchi di storia di epoca romana intatta e per valorizzarne l’enogastronomia.

Possono partecipare tutti gli appassionati delle due ruote con bici di qualunque tipo dalle mountain a quelle da corsa fino alle ebike, le biciclette a pedalata assistita.

Il raduno è previsto alle ore 8,30 al frantoio dell’Università Agraria di Gallicano in via di Colle Vigne, dove i partecipanti potranno fare una ricca colazione.

Il percorso della Cicloclassica Eterna si articola col passaggio per Poli e Casape fino a San Gregorio da Sassola, dove i ciclisti avranno modo di assaggiare prodotti tipici e visitare il castello medievale.

La carovana proseguirà per Tivoli, dove è previsto un altro ristoro organizzato dalla Asd Ciclismo Lazio, e dopo una piccola sosta i partecipanti riprenderanno il percorso attraverso via Maremmana inferiore in direzione Gallicano arrivando al frantoio per il pasta party.

Gli interessati possono effettuare le iscrizioni domenica mattina in loco oppure attraverso il sito dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Largo Sole Team www.largosole.com