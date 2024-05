TIVOLI – Raduno dell’Arma, l’Associazione Nazionale Carabinieri ringrazia le istituzioni e il popolo tiburtino

Durante l’incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio, a Tivoli presso le Scuderie Estensi il Generale Pasquale Muggeo, in rappresentanza dell’Ispettorato Generale del Lazio dell’ANC, ha offerto i propri ringraziamenti, insieme a quelli del Presidente Nazionale dell’ANC, agli Enti, alle Istituzioni e alle Associazioni del territorio per la soddisfacente riuscita del Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri svoltosi lo scorso 20 e 21 aprile a Tivoli.

Durante l’incontro i partecipanti hanno avuto inoltre la possibilità di poter visionare il trailer del video del Raduno, realizzato da “Agenzia di Immagine”.



Subito dopo la proiezione il Generale Pasquale Muggeo ha rivolto la propria riconoscenza al Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, e alla sua amministrazione per la completa disponibilità e collaborazione ai fini dell’ottima riuscita dell’evento.

Ulteriori riconoscimenti sono stati rivolti al Comandante della Compagnia dei Carabinieri il Maggiore Francesco Ferrante, alla Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Paola Pentassuglia, al Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio, alla Presidente dell’Accademia Ergo Cantemus Luana Frascarelli, alla Dirigente Scolastica del I e II comprensivo di Tivoli Francesca Cerri per la partecipazione al 4° Concorso Tiburtino, nonché al Rettore del Convitto Professore Antonio Manna per aver la disponibilità e la partecipazione attiva durante tutta la manifestazione, alla Misericordia di Villa Adriana, al Presidente della Sez ANC di Tivoli Luogotenete Rolando Torti, al Presidente del Gruppo Operativo Volontari il Generale Tiziano Fabi, alla Sezione ANC di Tivoli e alle Benemerite per l’eccellente organizzazione, la capillare programmazione ed un’efficace realizzazione di questo grandissimo nostro appuntamento apprezzato da tutti i partecipanti e dalla popolazione Tiburtina.

Da ultimo Il Generale Pasquale Muggeo ha ritenuto doveroso ringraziare anche le Sezioni di Marcellina, Guidonia, Villaggio Prenestino e Roma Trionfale, la Protezione Civile Regionale dell’ANC ed i componenti del Comitato Organizzatore del Raduno per la l’impegno per aver reso questo Raduno un momento unico e indimenticabile.

(Claudia Santolamazza)