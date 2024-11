GUIDONIA – Lotta greco-romana, Villanova protagonista in Coppa Italia

Un oro, un argento e due medaglie di bronzo.

E’ il bottino conquistato sabato 9 novembre a Rovereto dagli atleti dello “Sporting Club Villanova” nell’ambito della Coppa Italia 2024, “Memorial Luciano Debiasi”, la manifestazione per atleti Under 17 e Over 17 di lotta greco romana e di lotta femminile organizzata dal “Lotta club Rovereto” su incarico del Comitato Regionale Trentino e alla FIJLKAM.

Al Palazzetto dello Sport del comune trentino hanno gareggiato circa 300 atleti in totale, 9 dei quali – 8 ragazzi e una ragazza – dello “Sporting Club Villanova”.

Sul podio più alto è salito Andrea Proietti che ha vinto la medaglia d’oro.

Argento per Beatrice Gentili, bronzo per Alessio Ortenzi e Lorenzo Proietti.

Ottime prestazioni anche per Cristian Catini e Davide De Angelis, entrambi quarti classificati, per Matteo Zito e Maksym Strapko, entrambi quinti, e per Samuele Saccucci tredicesimo.

Lo “Sporting Club Villanova” ha conquistato il sesto posto come società.