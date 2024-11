TIVOLI – “Sempre in prima linea con coraggio”, il sindaco ringrazia i vigili del fuoco

Oggi, lunedì 11 novembre, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha visitato la caserma dei Vigili del Fuoco di Tivoli insieme al Comandante della Polizia Locale, Antonio D’Emilio.



Un incontro importante per ringraziare personalmente il Comandante Claudio Di Domenico e tutti i suoi uomini, per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno.



“I Vigili del Fuoco – ha detto il sindaco di Tivoli in una nota – sono sempre pronti ad intervenire, con coraggio e determinazione per il bene della collettività, affrontando spesso situazioni di grande rischio.

Il loro impegno ed i sacrifici sono un esempio di dedizione e generosità.

A loro va il nostro più sentito grazie”.