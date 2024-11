MONTEROTONDO – Ubriachi e drogati alla guida, tre automobilisti denunciati

Quando gli agenti si sono avvicinati al finestrino per chiedere di favorire i documenti, devono essere stati investiti da una vampata inconfondibile.

A fugare qualsiasi dubbio è stata la doppia rilevazione dell’alcoltest che ha accertato come tutti avesse assunto alcol in quantità industriali, ben oltre il limite legale previsto dalla normativa.

Durante i controlli dalle ore 15 alle 19 la Polizia Locale ha denunciato tre automobilisti per guida in stato d’ebbrezza

Così gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli per guida in stato d’ebbrezza alcolica tre automobilisti che circolavano tranquillamente per il Centro della città eretina.

Tutto è accaduto nell’ambito dei controlli di polizia stradale sul territorio comunale organizzati da lunedì 4 a venerdì 9 novembre in una fascia oraria compresa tra le ore 15 e le 19.

Il primo a finire nella rete dei vigili urbani diretti dal Comandante Michele Lamanna è stato un 58enne italiano, fermato verso le ore 13 al volante di un’auto ad un posto di blocco in via della Fonte: sottoposto all’alcoltest, all’uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,89 grammi/litro, quasi 4 volte oltre il limite consentito di 0,5.

Il secondo denunciato è un 46enne italiano sorpreso verso le ore 17 in via Turati alla guida di una vettura: gli agenti hanno subito notato che l’uomo era tutt’altro che nel pieno delle sue facoltà.

Gli accertamenti successivi hanno certificato che guidava con un tasso alcolemico di 1,89 grammi/litro nel sangue, quasi 4 volte e mezzo oltre la soglia di tolleranza.

Come se non bastasse l’automobilista è risultato positivo anche alla cocaina.

L’ultimo ad essere denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica dalla Polizia Locale di Monterotondo è un romeno di 37 anni.

L’uomo è stato fermato verso le ore 20,30 in via dello Stadio e alla richiesta di documenti ha iniziato a biascicare frasi incomprensibili. La doppia rilevazione dell’alcoltest ha accertato un tasso alcolemico di 3,89 grammi/litro, quasi 8 volte oltre il limite consentito.

Praticamente in coma etilico.

Per tutti e tre è scattato il sequestro dei veicoli: a comminare le relative sanzioni amministrative saranno le sentenze del Tribunale di Tivoli.