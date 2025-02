TIVOLI – Tutela degli Animali, arruolate 25 nuove aspiranti Guardie zoofile

Stamane, domenica 9 febbraio, alle Scuderie Estensi di Tivoli sono stati consegnati gli attestati ai 25 partecipanti al corso aspiranti Guardie Zoofile prefettizie, organizzato dall’Accademia Kronos Valle dell’Aniene, l’Associazione specializzata nella vigilanza ambientale presieduta da Antonello Livi, delegato del sindaco Marco Innocenzi alla “Tutela degli animali”.

Alla consegna degli attestati erano presenti gli Assessori Vincenzo Tropiano e Gianfranco Osimani, l’Incaricato per la tutela degli animali, Antonello Livi, e rappresentanti della Polizia Locale di Tivoli.

La consegna degli attestati ad alcune delle 25 nuove aspiranti Guardie Zoofile

È stato sottolineato l’impegno civico da parte dei Cittadini che si sono, volontariamente, messi a disposizione per la Città e per tutti gli esseri viventi presenti nel territorio tiburtino.

Il corso per entrare a far parte della squadra dell’Accademia Kronos Sezione Valle dell’Aniene era iniziato a settembre 2024 per 40 ore di formazione alle seguiranno altre 40 ore per l’ottenimento del decreto del Prefetto come Guardia Giurata Zoofila.

Il corso è organizzato in collaborazione con il Comune, la Polizia Locale e la Asl Roma 5.