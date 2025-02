GUIDONIA – Assalto notturno in farmacia: razzia alle casse continue

Hanno scardinato la serranda, forzato la porta, disattivato l’allarme e fatto razzia di soldi dalle casse continue.

Tutto in 3 minuti netti.

Il furto è stato messo a segno all’alba di oggi alla “Farmacia Rossetti” di Villanova

E’ un colpo da professionisti dello scasso quello messo a segno all’alba di oggi, domenica 9 febbraio, ai danni della storica “Farmacia Rossetti” di via Maremmana inferiore 300, a Villanova, il quartiere più densamente popolato del Comune di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione verso le 4 del mattino nel centro abitato del quartiere, eppure nessun abitante sembra aver avvertito rumori.

Un dettaglio della serranda della farmacia forzata dai malviventi

I malviventi sono riusciti prima a forzare la saracinesca, poi a sfondare la porta a vetri d’ingresso principale della farmacia.

Obiettivo della banda erano le casse continue, installate per evitare la presenza di contanti in farmacia e scongiurare così eventuali rapine durante l’orario di lavoro.

“Hanno danneggiato 4 casse continue e portato via i blindini – spiega al quotidiano on line Tiburno.Tv la dottoressa Laura Rossetti, titolare della storica farmacia di Villanova – Ladri esperti, professionisti, tanto veloci da riuscire a mettere a segno il furto in 3 minuti”.

La dottoressa Laura Rossetti ha presentato denuncia presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia, ai quali ha consegnato anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio di via Maremmana inferiore.

“Le telecamere – spiega la farmacista – hanno ripreso tre uomini incappucciati, tra loro comunicavano a gesti senza profferir parola.

Non sappiamo se a bordo dell’auto parcheggiata davanti alla farmacia e utilizzata per la fuga ci fosse un quarto uomo. Ancora dobbiamo quantificare l’ammanco, certo è che i danni strutturali sono ingenti.

La farmacia è stata regolarmente aperta facendo accedere i clienti dalla porta laterale”.

L’ultimo furto con scasso notturno alla “Farmacia Rossetti” risale al 2018, quando i malviventi portarono via i cassetti delle casse manuali contenenti i contanti.

Il furto commesso all’alba di oggi, domenica 9 febbraio, alla “Farmacia Rossetti” ne ricorda un altro messo a segno una settimana fa a Villanova con una tecnica e una rapidità di esecuzioni molto simili.

“Smartphone”, il negozio di telefonia svaligiato in via Sauro, a Villanova

E’ quello ai danni di “Smartphone”, il negozio di telefonia, centro assistenza e riparazioni tablet e computer di via Nazario Sauro, consumato di domenica 2 febbraio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Anche in quel caso i ladri sono entrati in azione verso le 4 del mattino nel pieno centro abitato di Villanova e in 5 minuti hanno portato via un bottino di circa 20 mila euro dal negozio inaugurato il 5 settembre 2024.

Le fasce della serranda tagliate con un frullino elettrico

Pur essendo in una zona centrale di Villanova, i banditi non si sono fatti troppi scrupoli a giudicare dal fatto che con un frullino elettrico hanno praticato un taglio verticale su tre fasce della saracinesca.

La porta d’ingresso è stata forzata con un piede di porco

Dopodiché sono riusciti a manomettere l’apertura elettrica e a sollevare la serranda tanto quanto bastava per forzare con un piede di porco la porta d’ingresso.

Le vetrine per l’esposizione dei cellulari sono state completamente svuotate

A quel punto, è scattato l’allarme.

Le telecamere di videosorveglianza interne all’attività commerciale hanno ripreso due uomini coi volti travisati da passamontagna, tute bianche e scarpe da ginnastica.

Mentre uno apriva le vetrine, l’altro trasportava all’esterno i cellulari in esposizione utilizzando un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti dell’attività commerciale.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Polizia di Tivoli che ha rintracciato il titolare Imran Ullah, 35enne cittadino del Pakistan.

“Hanno portato via centinaia di cellulari nuovi tra iPhone, Oppo e Samsung per un valore di almeno 20 mila euro – racconta il commerciante che ha formalizzato denuncia presso il commissariato di Tivoli – Il mio negozio non ha telecamere esterne, per cui non so se i ladri fossero soltanto due, se ci fosse un complice e su quale mezzo viaggiassero.

Alcuni passanti mi hanno riferito di aver visto un’auto rossa, forse era quella dei malviventi.

Davanti al mio negozio c’è un’altra attività con telecamere esterne, forse hanno ripreso la scena e potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori.

Spero che li prendano”.