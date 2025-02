MONTEROTONDO – Fugge di casa saltando dal balcone: il caso di Giuseppe a “Chi l’ha visto?”

Continuano senza esito da 8 giorni le ricerche di Giuseppe Cannatella, l’uomo di 60 anni scomparso a Monterotondo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Col passare delle ore aumenta la preoccupazione dei familiari che oggi, lunedì 10 febbraio, hanno lanciato un secondo appello attraverso il sito di “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai3 condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.

Nella notte tra sabato primo febbraio e domenica 2 febbraio Giuseppe si è allontanato da casa saltando dal balcone del suo appartamento al primo piano, dove abita insieme alla sorella e al cognato.

Non ha con sé soldi, telefono e documenti.

Alto un metro e 75 centimetri per 65 chilogrammi, Giuseppe ha corporatura media, capelli corti e brizzolati, occhi scuri. Al momento della scomparsa indossava jeans grigi, maglioncino nero, giubbino di colore grigio nella parte superiore e bianco nella parte inferiore, scarpe da ginnastica di colore marrone.

Non vedendolo rincasare nella giornata di domenica 2 febbraio e non riuscendo a mettersi telefonicamente in contatto con lui, la sorella e il cognato avevano sporto denuncia alle forze dell’ordine ed erano partite le ricerche.

Nei giorni successivi, i familiari in ansia avevano lanciato un primo appello di ricerca attraverso “Penelope Lazio Odv”, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Per informazioni o avvistamenti contattare immediatamente le forze dell’ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope attivo 24 ore su 24 al 339 6514799 anche in forma anonima e su Whats App.