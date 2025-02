SAN POLO DEI CAVALIERI – Tre ore senza energia elettrica

E-Distribuzione comunica che a San Polo dei Cavalieri l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sulla rete, il giorno Mercoledì 12 febbraio 2025 dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

vle umberto i 1, da 31 a 45, 35a, 45a, 45/b, 38, da 42 a 54, sn, sn

via I Maggio da 2 a 6, sn

via Marcellina 27, 26

via Due Giugno 1,3

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione invita gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.