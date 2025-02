GUIDONIA – Lezione di educazione stradale nell’asilo nido

Questa mattina, lunedì 10 febbraio, presso l’asilo nido “L’Albero del Sorriso ”, in via Gesmundo a Villanova, si è svolto un incontro dedicato all’educazione stradale organizzato in collaborazione con il Comando del Corpo della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Sopra e sotto, due momenti della lezione di educazione stradale tenuta dalle agenti della Polizia Locale

Le due agenti che hanno gestito l’incontro hanno, ovviamente, adottato un linguaggio adatto ai bambini coinvolgendoli, inoltre, in attività formative e ludiche mirate a insegnare le basi della sicurezza stradale.

I piccoli partecipanti si sono mostrati particolarmente attenti e interessati e hanno ulteriormente appreso, tra l’altro, l’importanza di adottare comportamenti corretti e del sapere riconoscere i segnali stradali.

Un approccio interattivo e divertente, che ha permesso ai piccoli di acquisire nozioni fondamentali in maniera coinvolgente e stimolante.